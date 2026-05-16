【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは強力な掃除アイテム
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、体の部位を指す言葉、掃除用品などでよく見る成分の分類、そして学問の発展を支える重要な活動という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□いぶ
えん□□い
き□□んきゅう
ヒント：脚の付け根にあたる体の一部分、強力な除菌・漂白効果を持つ洗剤の成分タイプ、そして実用化よりも真理の探究を目的とした科学の土台となる活動を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そけ」を入れると、次のようになります。
そけいぶ（鼠径部）
えんそけい（塩素系）
きそけんきゅう（基礎研究）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の構造に関わる部位の名称、日常生活での除菌に役立つ成分、さらに科学技術の未来を支える根源的な活動を組み合わせました。共通の「そけ」という音が、医学的な視点から見る体の一部、清潔な暮らしを支える科学の力、さらに未知の真理を追究する研究室の風景までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体の部位を指す言葉、掃除用品などでよく見る成分の分類、そして学問の発展を支える重要な活動という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いぶ
えん□□い
き□□んきゅう
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正解：そけ正解は「そけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そけ」を入れると、次のようになります。
そけいぶ（鼠径部）
えんそけい（塩素系）
きそけんきゅう（基礎研究）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の構造に関わる部位の名称、日常生活での除菌に役立つ成分、さらに科学技術の未来を支える根源的な活動を組み合わせました。共通の「そけ」という音が、医学的な視点から見る体の一部、清潔な暮らしを支える科学の力、さらに未知の真理を追究する研究室の風景までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)