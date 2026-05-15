3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉はやわらかく、みずみずしいのが特徴。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、春キャベツを使った「具だくさんコールスロー」のレシピを紹介していただきます。ごちそう風のサラダは、満足度も高い一品です。

「春キャベツ」をおいしく食べるコツ

春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわやかです。生食や塩もみ、さっと焼くなど、ぜひ適した調理法で食べてください。冬キャベツは逆に、煮込むとほろっとして甘くなります。

●「切りおき」すれば日々のおかずづくりに大活躍

毎日食べても飽きないおいしさがキャベツのいいところ。大きめのざく切りにして保存袋に入れ、冷蔵庫に入れておけば4〜5日もちます。みそ汁や炒め物の具に、出してすぐ使えてとっても便利です。

食べ応え抜群のコールスロー

シンプルなコールスローも大好きですが、具だくさんのごちそう風にすると家族の手がどんどんのびます。（大原さん）

●具だくさんコールスロー

【材料（4人分）】

キャベツ 1／3個（300g）

キュウリ 1本（100g）

紫タマネギ 30g

塩 小さじ2／3

ロースハム 4枚（80g）

かたゆで卵 2個

A［レモン汁大さじ1 オリーブオイル大さじ1／2 マヨネーズ大さじ1］



【つくり方】

（1） キャベツの芯はかたい部分を除いて薄切りにし、葉は細切りにする。キュウリは縦半分に切ってから斜め薄切りにする。紫タマネギは薄切りにする。すべてボウルに入れて塩を加えて混ぜ、10分ほどおく。

（2） ハムは1cm幅の短冊切りにする。ゆで卵は粗みじん切りにする。

（3） （1）の野菜の水気を絞り、Aを加えてよく混ぜる。（2）のハムとゆで卵を加えてざっくりと混ぜる。［冷蔵で2〜3日間保存可能］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう