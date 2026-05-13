ソニーは、新型Androidスマートフォン「Xperia 1 VIII」（エクスペリア ワン マークエイト、XQ-GE44）を6月11日に発売する。市場推定価格は23万6000円～。

市場推定価格は12GB/256GBモデルが23万6000円前後。12GB/512GBモデルが25万2000円前後で16GB/512GBモデルは26万9000円前後、16GB/1TBモデルは30万円前後となる。

デザイン刷新、「原石」がコンセプト

Xperia 1 VIIIは、Xperiaシリーズのフラッグシップモデルの最新型。新たなデザイン「ORE TEXTURE」（ORE【オーア】＝原石、鉱石）に基づいたデザインが施されており、背面ガラスやアルミフレームの質感にもこだわった仕上げになっている。

カラーバリエーションは「グラファイトブラック」「アイオライトシルバー」「ガーネットレッド」に加えてSIMフリーモデル限定の「ネイティブゴールド」の4色展開で、いずれも石や自然の産物をイメージした。

初代「Xperia 1」以降、続いてきた縦に並んだカメラバンプのデザインも刷新された。センサーサイズが大きくなったことによる変更で、従来モデルよりもカメラ部分の主張が強い印象になった。microSDカードスロットや3.5mmヘッドホンジャック、専用シャッターボタンは、今回も備えている。

望遠カメラのセンサーサイズは前モデル比4倍に

カメラは3眼構成。16mmの超広角レンズと24mmの広角レンズ、70/140mmの望遠レンズというラインアップで、すべてのレンズで画質が向上した。望遠レンズのセンサーサイズは1/1.56で、前モデルと比較しておよそ4倍の大型化を果たした。

センサーサイズが大型化したことで、望遠レンズの光学ズームは廃止されたものの、4800万画素からのクロップによる140mm相当のズームで従来モデルと遜色のない画質に仕上がっているという。

ソフトウェア処理の部分でも、重ね合わせ処理をRAWの段階で実行する「RAWマルチフレームプロセッシング」に対応。白飛びや黒つぶれの改善が期待でき、解像感の高い写真に仕上げられるようになったという。低照度下での撮影でもフルサイズ機のような質感で、ポートレート撮影時にはより自然なボケ表現ができる。

従来モデルでは、マニュアルフォーカスのみだったテレマクロ撮影は瞳AFやタッチAFを含むオートフォーカスに対応。さらに、テレマクロモードを立ち上げる必要がなくなり、プロモードを含む写真や動画の各撮影モードから直接起動できるようになった。

また、全景と被写体のクロースアップを同時に撮影できる「オートフレーミング」機能が、望遠レンズに対応した。光学2.9倍およびデジタル5.8倍の倍率まで寄れるため、被写体との距離が遠くても表情まで捉えられる。全景については静止画に切り出すこともできる。

新たな撮影支援機能として「AIカメラアシスタント」を搭載した。「上手に写真を撮りたいけど、何から始めたらいいか分からない」という写真初心者に向けた機能で、AIが認識したシーンに応じて「α」にも搭載される「クリエイティブルック」をベースに、おすすめの表現を提案する。

スピーカーの音質強化、ヘッドホンジャックも引き続き搭載

オーディオ面では、本体スピーカーを刷新。スマートフォンのスピーカーはスペースの都合上、サイズが異なるのが一般的だが、Xperia 1 VIIIでは、左右同じサイズのスピーカーをXperiaシリーズとしても初めて搭載した。スピーカーは新開発のもので、音量が向上したほか低音域と高音域ともにより臨場感がアップしている。

3.5mmヘッドホンジャックを引き続き搭載し、デジタルオーディオプレイヤー「WALKMAN」の技術を承継しており、Bluetooth接続でも同社製のワイヤレスイヤホン「WF-1000XM6」との組み合わせでは、ほとんど音飛びせず、通話時にも装着者の声だけを的確にキャッチするという。

ディスプレイにも、TV「BRAVIA」の技術が投入されており明るさを自動調整する照度センサーは前後に1つずつ備える。直射日光下や暗い環境でも適切な明るさで映像を楽しめる。1～120Hzの可変リフレッシュレートに対応する。

OSアップデートは4回、バッテリーは4年使っても80％以上を維持

バッテリー容量は5000mAh。一定の条件下によるテストで2日間持つとされており、4年間使用しても新品比80％以上の容量を保つ長寿命を実現した。放熱のため、熱拡散シートとベイパーチャンバーを搭載している。

ソフトウェアでは、Android OSのバージョンアップは4回、セキュリティアップデートは6年と長期間のサポート体制を用意している。純正アクセサリーとして「Style Cover with Stand for Xperia 1 VIII」が用意される。従来と異なり、Xperia本体の質感を感じやすい半透明のデザインで、市場推定価格は5500円前後となる。

本体の大きさは162×74×8.3mmで重さは200g。ディスプレイは約6.5インチでアスペクト比は19.5:9。チップセットはクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載する。SIMフリーモデルについても5Gミリ波での通信に対応する。