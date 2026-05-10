「暗黒面(ダークサイド)に堕ちていました」不採用続きと冷たい職場に限界…今は笑って働くワーママに共感広がる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さんは育児や家事、ワーママとして働く日々の“あるある”を漫画にしてInstagramで発信しており、その漫画は多く人の共感を得ている。
今回は、ヨカさんが「ワーママになってよかったこと」を漫画で紹介。実はヨカさん、以前は某大手企業の店舗でワーママとして働いていたそうなのだが、その職場ではワーママに対する理解がなく、子供が発熱して休みを申し出ると「休むのであれば代わりにシフトに入れる人を自分で見つけてください」と突き放されたり、「あなたの休みの代わりを手配するために社員の手を煩わせないでください」と怒鳴られたりして、休みを申し出るたびに神経をすり減らしていたそう。現在は理解がある職場に勤めており、そういう職場のヨカさんなりの見分け方のポイントなども描いている。この漫画についてヨカさんに話しを聞いてみた。
ワーママとしてのリアルな日常や失敗談をおもしろく描いている作者のヨカさん。育児で感じる葛藤や気づきを自然体で表現し、多くの共感を集めている。
そんなヨカさんは現在、地元密着型のスーパーで働いているそうで、「毎日楽しく仕事に行かせてもらっています」と話す。また、「子供の病気や学校行事で休むことにめちゃくちゃ理解があります」と明かし、職場環境の良さを実感している様子だ。さらに、「無理なく仕事もできるし、ほどほどにリフレッシュもできています」と、仕事と家庭のバランスにも充実感をにじませる。
現在は充実した働き方を実現しているヨカさんだが、前職ではつらい経験もあったという。「条件が合わずに落ちまくり、ついでに暗黒面にも堕ちていました」と振り返り、長い職探しのなかで苦労を重ねてきたことを明かす。それでも「今の仕事に就いて、私はやっぱり外で皆でワチャワチャしながら仕事するのが好きだな〜って思いました」と語る。
ワーママで一番よかったことについては、「これは悩みます」と前置きしつつ、「メリハリがつくこと」と答えるヨカさん。「効率よく時間が使えるようになったから生活にメリハリも出て、子供にしっかり向き合える時間も取れるようになりました」と、その変化を明かしてくれた。
タメになる話や育児のヒントが詰まった本作「私がワーママになって良かったこと」。育児中のママはぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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