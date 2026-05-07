¡Ö²ÈÄÂ¤ÈÆ±³Û¤ÇÇã¤¨¤ë¡×¤Îæ«¡£20Âå¡Ö¹âÃÍ¤Å¤«¤ß¡×¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡Ä¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤È¶µ°éÈñ¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆó½Å¶ì¡×
½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ç20Âå¡Ê£²¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë¤Î»ý¤Á²ÈÎ¨¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Öº£Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¤â¤¦°ìÀ¸¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤ä¡¢É×ÉØ¤Ç¼Ú¤ê¤ë¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö¤¬35Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÄ¶Ä¹´ü¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÉáµÚ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½Ð»º¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÊÖºÑ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤à¡£º£¤Î²ÈÄÂ¤è¤ê¤â°Â¤¯¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë---¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤---¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Æ²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï20Âå¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ç²È¤ò¹ØÆþ¸å¤ËÎ¥º§¡×¡Ö¶µ°éÈñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ²È·×¤¬¥·¥ç¡¼¥È¡×¡ÖÄêÇ¯¸å¤âÂ³¤¯¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤ÇÏ·¸åÇËÃ¾¡×¡£Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀäË¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ã¼Ô¤¬¡Ö¹âÃÍ¡×¤ÇÇã¤¤µÞ¤°ÍýÍ³
²È¤òÇã¤¤µÞ¤°ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¾Ç¤ê¡×¤È¡Ö´üÂÔ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡þÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¾Ç¤ê¡×
¡Ç25Ç¯ÅÙ¤Î°ìÅÔ»°¸©¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï9383Ëü±ß¡Ê½Ð½ê¡§ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£·úÃÛ»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê»ñ¼ûÍ×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢½»Âð²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¡¢¡Öº£Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¤â¤¦°ìÀ¸¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¾Ç¤ê¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡Ö´üÂÔ¡×
½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å¤â²È¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö´üÂÔ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òÀ¸¤à¡£º£¸å¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢Áá¤¯Çã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÖÆÀ¡×¤À¡£¤³¤Î´üÂÔ¤È°Â¿´´¶¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¡£
¡þ¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×
¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤ä¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¡¢¡ÖÄ¶Ä¹´ü½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÎÉáµÚ¤â½»Âð¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¶¦Æ¯¤¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤ä¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¡£¤³¤ì¤é¤ÏÉ×ÉØ£²¿Í¤Î¼ýÆþ¤ò¤â¤È¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢£±¿Í¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¶â³Û¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö50Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¶Ä¹´ü½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤âÁý¤¨¤¿¡£ÊÖºÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼ÚÆþ²ÄÇ½³Û¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¶âÍø¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¡Ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð»º¡¦µÙ¿¦¤Ç¶¸¤¦¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Ê¤É¡¢É×ÉØ£²¿Í¤Î¼ýÆþ¤òÁ°Äó¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç²È¤òÇã¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÂà¿¦¡¦µÙ¿¦¡¦Å¾¿¦¤Ê¤É¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÊÖºÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë20Âå¡¦30Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Î¤¿¤á¤ËºÊ¤¬Ä¹´ü´ÖµÙ¿¦¤·¤¿¤êÂà¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½Ð»º¸å¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ýÉÂ¤ä¾ã³²¤Ç´Ç¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇµÙ¿¦¤¬Ä¹´ü²½¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà¿¦¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£°ìÅÙÄ¹´ü´Ö¤ÎµÙ¿¦¤äÂà¿¦¤Ç¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Éü¿¦¤·¤Æ¤â¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÖºÑ·×²è¤ÏÂç¤¤¯¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ýÆþ¤Î¸º¾¯¤Ç¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ÚÆþÀè¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÖºÑ¤ÎÍ±Í½¤ä¸º³Û¤Ê¤É¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÖºÑ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤ÆÉéÃ´¤ò°ì»þÅª¤ËÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤À¡£ÊÖºÑ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µßºÑÁ¼ÃÖ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é°ì³çÊÖºÑ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²È¤ò¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÎ¥º§¤ÎÈá»´¤ÊËöÏ©
£³ÁÈ¤Ë£±ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¡£²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸å¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤ä¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¥¾Â²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÊÖºÑ´ü´Ö¤ÎÅÓÃæ¤ÇÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î¥º§¸å¤â´°ºÑ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊÖºÑµÁÌ³¤¬»Ä¤ë¡£ºÇ¤â´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢²È¤òÇäµÑ¤·¤Æ´°ºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬²È¤ÎººÄê³Û¡Ê¡áÇäµÑÂå¶â¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢²È¤òÇä¤Ã¤Æ¤â´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÖºÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¸µËÜ¤ÎÊÖºÑ¥Ú¡¼¥¹¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
²È¤ÎÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¬¤é½»¤ßÂ³¤±¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯Â¦¤â¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬½»¤à²È¤Î²ÈÄÂ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï¸ß¤¤¤¬Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÊý¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤ë¤È¤â¤¦°ìÊý¤¬ÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¥í¡¼¥ó¤Î°ìËÜ²½¤ä¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬Â¿¤¤¤È¥í¡¼¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°Â¦¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¿³ºº¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¶µ°éÈñ¤È¥í¡¼¥ó¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆó½Å¶ì¡×
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²È·×¤¬º¤µç¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë¶µ°éÈñ¤Ï¡¢²È·×¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤ÎÅÔÅÙÇ±½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ØÈñ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¤«¤é¿ôÉ´Ëü±ß¡£²¼½É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÅÁ÷¤ê¡¢¼Â²È¤«¤éÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄê´üÂå¤Ê¤É¡¢³ØÈñ°Ê³°¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Â´¶È¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£¤½¤³¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤â½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø»ñ¶â¤Ï¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç³ØÆþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Ë·×²èÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ëè·î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤¹¤°É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤Î½àÈ÷¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø»ñ¶â¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ä¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂßÍ¿·¿¤Î¾©³Ø¶â¤ä¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼Ú¶â¡×¤À¡£ÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¾Íè¤Î»Ò¤É¤â¤ä¿Æ¼«¿È¤Ë¥Ä¥±¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´õË¾¤Î¿ÊÏ©¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·×²èÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¶µ°éÈñ¤Ï¡¢¿ÊÏ©¤ä¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¿Ê³Ø½Î¤ä½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤Ç½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤ê¡¢Â¾¤Î·»Äï¤È¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¿Ê³ØÁ°¤Ë¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
50Ç¯¥í¡¼¥ó¤¬¾·¤¯¡ÖÏ·¸åÇËÃ¾¡×
Ä¶Ä¹´ü¥í¡¼¥ó¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£30ºÐ¤Ç50Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð80ºÐ¤Þ¤ÇÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¡£60Âå°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ½¢¿¦¤äºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£·ò¹¯ÌÌ¤ä¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Ç¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Âà¿¦¶â¤äÇ¯¶â¡¢ÃùÃß¤òÅö¤Æ¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤â´í¸±¤À¡£
Âà¿¦¶â¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯ÊÖºÑ¤¬Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡×¤Î¾ì¹ç¡¢±¿ÍÑÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¿¦¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦»þ¡Ê¼õ¼è»þ¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¼è³Û¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¡£±¿ÍÑ¤¬ÉÔÄ´¤À¤È·×²è¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃùÃß¤ÎÀÚ¤êÊø¤·¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ï·¸å·×²è¤Ï¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃùÃß¤¬Äì¤ò¤Ä¤¯¡ÖÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡×¤òÈ¼¤¦¡£
¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»Ù½Ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÃùÃß¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤òÉÕ¤±¤º¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¡¢Î¹¹Ô¡¦¼ñÌ£¤Ê¤É¤Î¸ä³ÚÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì»þÅª¡¦ÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤ª¶â¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
Âà¿¦¸å¤â¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬»Ä¤ë¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê»Ù½Ð¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÃùÃß¤ò¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢Ï·¸åÇËÃ¾¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ìÏ·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Í±Í½¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤ÈÆ±³Û¤ÇÇã¤¨¤ë¡×¤Îæ«
¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Öº£¤Î²ÈÄÂ¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¹ð¡£
¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²È¤Ë²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¹çÍýÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ïæ«¤â¤¢¤ë¡£²È¤òÇã¤¦¤È¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö½êÍ¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£º£¤Î²ÈÄÂ¤È¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ³Û¡Ö¤À¤±¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢²È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤À¡£
Êª·ï²Á³Ê¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ÄÂÂß¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¡Á100Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥È¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¼ý»Ù¤¬°²½¤·¡¢ÊÖºÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë½ªßá¡ÄÇä¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ
¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð²È¤òÇä¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ö¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇäµÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤³10Ç¯¤ò¸«¤ì¤Ð¡ÖÀ®¸ù¡×¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤ÇÇäµÑººÄê³Û¤¬¹ØÆþ²Á³Ê¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤ë¤ÈÇä¤ë¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
·úÃÛ»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡¢Åê»ñ¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÌÌ¡Ö¿·ÃÛ½»Âð¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä½Ð²Á³Ê¡×¤È¼ÂºÝ¤Î¡ÖÀ®Ìó²Á³Ê¡×¤ÎÐªÎ¥¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½»Âð²Á³Ê¤Î²¼Íî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ï¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥á¥¤¥óÁØ¤Ç¤¢¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÁêÂ³È¯À¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃæ¸ÅÊª·ï¤ä¤½¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅÚÃÏ¤¬»Ô¾ì¤ËÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Çã¤¤¼ê¤¬¸º¤ëÃæ¤ÇÊª·ï¤Î¶¡µë¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤äÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¸Í·ú¤Æ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î²¼Íî¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤äÇäµÑ¤òÁ°Äó¤Ë¹â³Û¤«¤ÄÄ¹´ü¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç²È¤òÇã¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤ä¾ÍèÀß·×¤Ê¤É¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿²È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²È¤òÇã¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤¿°Â°×¤ÊÍýÍ³¤ÇÇã¤¤µÞ¤°¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£
À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÈá»´¤À¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°é»ñ¶â¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÍèÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ²È¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤¬¤Ê¤¤¤«¡£¹ØÆþ¤ÎÀ§Èó¤äÍ½»»¡¦¼ÚÆþ³Û¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃÝ¹ñ ¹°¾ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¥é¥Ý¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÉ½¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤äµ»ö¤Î¼¹É®¡¦´Æ½¤¤òÄÌ¤¸¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFP®¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë