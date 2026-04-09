宮根誠司、『ミヤネ屋』生放送で“謝罪” 冒頭で状況を説明
フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）生放送に出演。番組の最後に頭を下げて謝罪した。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
番組冒頭、宮根は「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えていた。その後も声が枯れた状態で番組を進行した宮根。ネットでは「宮根さん声どうしたの？めっちゃガラガラなんだけど」「宮根さんが喉絶不調でびっくり」「声どした？」「誰か代わってあげないと」など心配するコメントが寄せられた。
そして番組の最後、天気コーナーで気温の寒暖差が生じると伝えられると、藤村幸司アナウンサーが「気温のアップダウンで体調崩しやすいですけども」と視聴者に呼び掛けると、「私もです」と宮根。「ちゃんと治してくださいよ！本当に失礼しましたよ」と藤村アナから苦言を呈され、宮根も頭を下げて謝罪。「治してきます」と話していた。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
番組冒頭、宮根は「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えていた。その後も声が枯れた状態で番組を進行した宮根。ネットでは「宮根さん声どうしたの？めっちゃガラガラなんだけど」「宮根さんが喉絶不調でびっくり」「声どした？」「誰か代わってあげないと」など心配するコメントが寄せられた。
そして番組の最後、天気コーナーで気温の寒暖差が生じると伝えられると、藤村幸司アナウンサーが「気温のアップダウンで体調崩しやすいですけども」と視聴者に呼び掛けると、「私もです」と宮根。「ちゃんと治してくださいよ！本当に失礼しましたよ」と藤村アナから苦言を呈され、宮根も頭を下げて謝罪。「治してきます」と話していた。