お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画えんとつ町のプぺル〜約束の時計台〜』が、3月27日から公開された。

本作は、『映画 えんとつ町のプぺル』（’20年）の続編。コロナ禍の中で公開された前作だったが、その状況にもかかわらず観客動員数196万人、興行収入27億円を突破する大ヒットとなったが――。

「続編でも同様の大ヒットが期待されていましたが、今作は前作ほど振るっていない状況です。興行通信社が公開した3月27〜29日の国内映画ランキングで、初日から3日間で動員数8万8000人、興行収入1億2200万円。初登場5位となりました。

最終興行収入の目安は、初週の5〜10倍あたりがほとんどです。そのため、前作同様のヒットを記録するためには最低でも初週で3億円ほどの興行収入が目安となるでしょう。今後の後伸び次第ではありますが、前作対比で考えるとやはり苦戦している状況だと言えます」（映画関係者）

西野は29日に音声プラットフォーム「Voicy」を更新。初日の動員数が4位だったと明かしたほか、《映画の公開前から、今もですね。怖くて怖くて…まともに寝られてないんですね。寝て20分とか30分とかで。食欲もないんですけど、食べないと倒れちゃうので、強引に詰め込んでいる状態です》と発言。

前作よりも動員数は少ないものの今作のほうが観客の満足度は高いとも語り、《あとは届けるだけなので、ここからは口コミ戦だと思います。皆様の感想が最も集客につながると思いますので、どうか力を貸してください》と、ファンに向けて巻き返しを誓っていた。

そんななか、『プぺル』新作をめぐって大手映画レビューサイトでは“奇妙な現象”が起きているという。

「3月31日現在で『プぺル』は、大手レビューサイト『映画.com』で5点満点中『4.5点』を記録。これは、昨年に公開されて大きな話題となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と『国宝』の『4.1点』を優に上回るハイスコアです。

高い評価を得ていること自体は素晴らしいのですが、同作に高評価を付けているユーザーのほとんどが『プぺル』の評価だけを投稿している新規ユーザーばかりなのです。もう一つの大手レビューサイト『Filmarks』でも、『プぺル』以外にはレビュー投稿を全くしていないユーザーによる満点評価が相次いでいます。

満点評価している人が新規ユーザーばかりということで、ネット上では“西野さんの熱烈なファンたちによる書き込みでは”などと指摘する声も多く出ているようです。本作の制作費の一部は、事業投資型のクラウドファンディングによって賄われているため、ファンの出資者もやはり映画の成績に気が気でないのかもしれません」（前出・映画関係者）