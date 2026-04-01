日本のスーパーゼネコンの一角を占める名門企業・大成建設。同社の山内隆司前会長（79）は昨年、名誉顧問の職を突然解かれ、その解雇が不当として同社及び相川善郎社長を相手取って民事訴訟を起こした。この訴訟で山内氏は「企業統治」の現状に疑問を投げかけている。（本文敬称略）

【画像】大成建設の社長・会長を歴任した山内隆司氏（右）は、安倍晋三元首相とともに世界を飛び回ってきた

◆◆◆

不祥事の時こそ働くべし

――日本の大企業はたいてい社外取締役や監査役を置き、何かことがあればそこをチェックする建前になっているが……。

「残念ながら日本の会社制度では、その社外取締役や監査役が機能していません。昨今、世間を賑わせてきた『ニデック』や『フジ・メディア・ホールディングス（FMH）』、『日産自動車』、さらには最近話題になっている『プルデンシャル生命』など、数え上げればきりがない。たとえばニデックは創業者の永守（重信）CEO時代の不適切会計です。ワンマン体制と言われたその時代にあっても、立派な社外取締役や監査役がいた。それが何の役にも立っていない。自動車修理の『ビッグモーター』事件でも、不祥事にかかわった『損保ジャパン』の自浄能力が働かず、迷走しました」



不適切な会計処理をめぐる問題で、第三者委員会の調査報告書公表を受け記者会見で謝罪するニデック経営陣 ©時事通信社

モーターメーカーのニデックは創業者の永守によるM＆A（企業買収）戦略で急成長したとされた。だが、中国の子会社などを巡る不正経理が浮かび、永守は25年12月に代表取締役を辞任。非常勤の名誉会長に退いたが、それも2月下旬に辞めた。ニデックはときを同じくして工作機械メーカー「牧野フライス製作所」の買収を巡るインサイダー取引などでも社内が揺れ続けてきた。

また、故意に自動車に傷をつけ、保険金請求の対象となる修理費用を水増ししていたビッグモーター事件では、損保業界大手の損保ジャパン問題も浮上した。ビッグモーターのでっち上げてきた自動車修理を損保が黙認し、双方が一蓮托生となって業績アップに協力してきた実態が明るみに出る。

「金融庁が損保ジャパンを問題視したのですが、損保ジャパンの櫻田（謙悟）さんは、当初、何食わぬ顔で会長のまま居座り、引責辞任するまでずいぶん時間がかかった。櫻田会長は経済三団体の一つである経済同友会の代表幹事をやっていて、それも辞めようとしなかった。財界のトップのいる会社でさえ、金融庁に詰め腹を切らされるまで何もしなかったわけです。

むろん損保ジャパンにも錚々たる社外取締役や有名な監査役がいました。けれど、彼らは櫻田さんの言いなりになるイエスマンばかり。そこが大成建設を含めた他の大多数の日本企業と共通します。社外取締役がきちんと機能していないから、こういう不祥事に対応できないのです。

会社が順調にうまくいってるあいだは『良きに計らえ』で、彼らも『立派な決算で結構ですね』と答えるだけで済みますが、業績が悪くなったり、不祥事が起きたときにはそうはいきません。本来はそのときに働くのが社外取締役や監査役です。しかし、実態は事なかれ主義に終始するばかりで、何もしません」

プルデンシャル生命の不祥事はなぜ起きた？

――例に挙げた他業種では、具体的にどのようなガバナンス問題を抱えているのか。

「プルデンシャル生命についていえば、もともとあそこの本社ビルは千代田生命が本社にしようと建設していた永田町のホテルニュージャパン跡地でした。大成建設は千代田生命と付き合いが深く、当社がそのビルの施工を担っていました。ところがバブル期の放漫経営がたたって工事の途中に経営破綻し、建設が立ち往生しました。その千代田生命が新たに外資系のプルデンシャル生命となり、ビルの工事を継続した因縁があります。無事にビルを竣工したまではよかった。けれど、資本が入れ替わった日本法人に、多くの千代田生命の連中が移っていきました。それで、放漫経営体質を引きずっていったんでしょうね。顧客の預かり資金などを流用し、44億円に上る遣い込み事件に発展しました」

※この続きでは、大成建設のガバナンスについて山内隆司氏が語っています。約1万2000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（森功「いるだけムダな社外取締役の罪と罰」）。

（森 功／文藝春秋 2026年4月号）