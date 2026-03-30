マイボイスコム株式会社が『休養のとり方』に関するインターネット調査を２０２６年３月１日〜７日に実施し、その結果を公表した。

「休養がとれているか」の問いに、１９．３％が「とれている」、４０．２％が「ある程度とれている」、２１．３％が「どちらともいえない」、１３．９％が「あまりとれていない」、５．４％が「とれていない」と回答。睡眠時間が「７〜９時間未満」の層では「とれている」「ある程度とれている」と答える人はそれぞれ７割を超える。睡眠時間が『５時間未満』の層では「とれていない」「あまりとれていない」の合計比率は高くなる。

次に「休養をとるタイミング」に関しては、複数回答可能で「１日の中で休養をとる」が３６．９％、「週単位で休養をとる」が１９．２％です。「特に決まっていない」は４３．８％となっている。休養がとれている人では、「１日の中で休養をとる」の比率が高い。

「休養の過ごし方」についてはこちらも複数回答可能で「睡眠をとる、昼寝、仮眠」が５７．４％、「何もせずにゆっくり過ごす」が４７．３％、「テレビ、動画、ＳＮＳ、ゲーム」が３２．１％となる。ここに関しては女性で比率が高い項目が多く、「好きな食べ物・飲み物を楽しむ」「一人で静かに過ごす」は特に男女差が大きくなっている。「テレビ、動画、ＳＮＳ、ゲーム」は女性１０〜３０代、「散歩、ウォーキング」は男性７０代で比率が高い。

「休養の質」に 満足している人は「満足している」「やや満足している」を合わせて４割弱、満足していない人は「あまり満足していない」「満足していない」の合計で３割強、男性４０〜５０代や女性１０〜３０代で比率が高く、睡眠時間が「６時間以上」の層では、満足している人の比率が、満足していない人を上回り、特に「７〜９時間未満」の層では、満足している人の比率が各６割弱と高くなっている。

休養がとれていないと感じる「理由」については「睡眠の質が悪い」が２８．０％、「ストレスや心配ごとが多い」「休養をとっても回復しきれていない・疲れがとれない」「仕事や学業などで忙しく、時間がとりにくい」が各２割強となっている。「仕事や学業などで忙しく、時間がとりにくい」は、男性１０〜５０代や女性１０・２０代では最も多く、女性３０〜４０代では「家事・育児・介護など、家のことで時間がとりにくい」が１位となっている。休養が『とれていない』と回答した人では、「ストレスや心配ごとが多い」「仕事や学業で忙しく、時間がとりにくい」が上位２位と言う結果となった。