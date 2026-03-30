「大人の体型カバー」にこの1枚！【グローバルワーク】サッと羽織るだけ♡「優秀ベスト」

暖かい日が増えるこれからの季節、体型カバーの方法に悩むという声も。そんな人におすすめしたいのが、サッと羽織って体型カバーができる「ベスト」。プラスワンするだけで、コーデのシャレ感アップも狙える優秀アイテムです。デイリーコーデの相棒になるアイテムを探すなら【グローバルワーク】をチェックしてみて。おすすめのベストを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

トレンド感のあるダブルジップベスト

【グローバルワーク】「WフェイスZIPベスト」\4,990（税込）

カジュアルなＷジップデザインのショート丈ベスト。後ろが腰にかかる長さになっている前後差のあるデザインで、オシャレに体型カバーができそうです。洗濯してもシワになりにくいイージーケア機能が付いており、気負わず使えるのもうれしいポイント。シャツ × パンツのシンプルなワンツーにプラスワンするだけで、一気にこなれたコーデへ様変わり！

視線を集めてスタイルアップ効果も！

こちらは色違いのブラックを着用。締め色であるブラックは、コーデにメリハリをつけたいときにおすすめ。シンプルな無地のベストなので、柄物とも好相性に着こなせます。スタッフのありちゃんさんによると「前はスッキリ短め、後ろは少し長めになっていて体型カバーにもなります」とのことで、腰やヒップまわりが気になるという人にぴったり。

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