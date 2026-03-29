◇第98回選抜高校野球大会第10日 準決勝 大阪桐蔭3―2専大松戸（2026年3月29日 甲子園）

準決勝第2試合は大阪桐蔭（大阪）が専大松戸（千葉）に競り勝ち、優勝した22年以来4年ぶりに決勝に進出した。

初回に敵失で先制。4回に追いつかれるが、1―1の7回1死二塁から中西佳虎（3年）が右前適時打し勝ち越した。8回に再び同点とされるも、その裏に先頭の藤田大翔（3年）が左中間二塁打。1死三塁から岡安凌玖（3年）の二ゴロの間に3たびリードを奪った。

9回は“怪物2年生左腕”の川本晴大（2年）が締めて逃げ切り。2回戦・三重戦（6―5）、準々決勝・英明戦（4―3）に続き、3戦連続の1点差勝ちと勝負強さを発揮した。

26日の三重戦で5回途中2安打7四球で4失点と不本意な投球だった先発の吉岡貫介（3年）は、2度目の登板で本領発揮。強力打線を相手に7回5安打1失点と役割を果たした。

大阪桐蔭はこれで史上8校目の春40勝。過去のイメージのような圧倒的な破壊力ではなく、粘り強さを武器に5度目の選抜優勝に王手をかけた。決勝では関西のライバル・智弁学園（奈良）と激突する。