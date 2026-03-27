鳴門市の道の駅くるくるなるとで今、「春の恵み」を満喫できる催しが開かれています。



春ならではの期間限定絶品グルメが食べられるということで、私が取材してきました。



（宮下アナウンサー）

「くるくるなるとにやってきました。今が旬のある食材を使った料理があるということで、さっそく行ってきます」



道の駅くるくるなるとで3月20日から開かれているのが、その名も「海の恵み大感謝祭」です。





主役は今が旬の鳴門わかめ！普段は脇役のイメージが強いというわかめですが、今回ばかりはわかめが主役！鳴門わかめの魅力を味わい尽くします！（宮下アナウンサー）「こんにちは、よろしくお願いします」（道の駅くるくるなると・盛永悠太 店長）「よろしくお願いします」（宮下アナウンサー）「いろんなメニューがありますが、きょうは何がおすすめですか？」（道の駅くるくるなると・盛永悠太 店長）「今一押しなのが、鳴門わかめのしゃぶしゃぶ定食、そして鳴門わかめと桜えびの春ラーメンです」（宮下アナウンサー）「食べるのが楽しみです」まず、いただいたのはこちら。（道の駅くるくるなると・盛永悠太 店長）「こちら、鳴門の海の幸を中心とした海産物を、しゃぶしゃぶでお楽しみいただける定食となっております」（宮下アナウンサー）「では、さっそくいただきます」主役の鳴門わかめから。（宮下アナウンサー）「お湯にくぐらせると、あ！緑色に変わりました」「肉厚でコリコリしています。とってもみずみずしいです。お湯にくぐらせることで磯の香りがふわっと広がるんですね」（道の駅くるくるなると・盛永悠太 店長）「海の恵み、旨味をぎゅっと閉じ込めたわかめに変化します」鳴門鯛もしゃぶしゃぶで。（宮下アナウンサー）「脂がよく乗っていて、口に入れた瞬間に甘さが広がります。外は歯ごたえがあるのに中はトロっとしていて、すごくおいしいです」続いていただいたのは、鳴門わかめと桜えびのラーメン。（宮下アナウンサー）「細麺と魚介の汁がしみ込んだスープ、肉厚な鳴門わかめとの相性が抜群です。さっぱりしているので、いくらでも食べられそう」鳴門わかめと香ばしい桜えびの旨味が溶け合う、春らしい一杯を堪能しました。（道の駅くるくるなると・盛永悠太 店長）「普段食べているわかめとぜひ比較していただいて、鳴門わかめならではの食感、香りをお楽しみいただきたい」鳴門わかめを存分に味わえる「初の恵み大感謝祭」は、道の駅くるくるなるとで4月12日まで開かれていて、土・日・祝日には鳴門わかめの食べ比べなども楽しめるということです。