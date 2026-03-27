篠塚和典の巨人の戦力分析＆セ・リーグ順位予想 前編

２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は、主砲の岡本和真（トロント・ブルージェイズ）が抜けたこともあり、積極的な補強で立て直しを図る。そんな現状の戦力について、長らく巨人の主力として活躍し、引退後は巨人の打撃コーチを歴任した篠塚和典氏に聞いた。





開幕投手に抜擢された、ドラフト１位の竹丸和幸 photo by Sankei Visual





【新人開幕投手、竹丸の評価は？】

――まず、野手陣をどう見ていますか？



篠塚和典（以下：篠塚） 岡本が抜けたことも含め、チームが変わっていかなければいけない時期ですし、オープン戦ではいろいろな野手を使っていましたね。中山礼都、石塚裕惺ら若手のなかから誰が出てくるか。我々にとって楽しみな部分です。



――レギュラーと呼べる選手は少ない？



篠塚 泉口友汰くらいじゃないですか。本来は各ポジションにしっかりとしたレギュラーがいるのがベストですが、現状はそうもいきません。ひとりの選手に複数のポジションを守らせることも多いですし、いろいろやり繰りしていかなければいけないシーズンですね。打ってアピールすることがポジションを確保するための近道だと思いますが、その意味で首脳陣は中山あたりには期待しているでしょう。



――中山選手のバッティングはどう見ていますか？



篠塚 昨シーズンの後半あたりから、構え方などを工夫しているのがわかりました。泉口もバットを短く持つことでコンタクトがよくなりましたが、打つための創意工夫は常に必要です。ただ、それが突発的なものだと困りますので、続けていってほしいですね。



――ピッチャー陣はいかがですか？



篠塚 気になるのは戸郷翔征です。球威、コントロールともに物足りないですし、彼が以前のような安定したピッチングを取り戻してくれないと先発ピッチャー陣は苦しいです。ドラフトでは即戦力に期待の投手を指名し、新外国人や則本昂大を獲得するなど先発の頭数はいるのですが、未知数な部分が多いです。ルーキーの竹丸和幸（１位／鷺宮製作所）らに期待するしかないんじゃないですか。

――竹丸投手はオープン戦でいいピッチングを続けて開幕投手に指名されましたが、いかがですか？



篠塚 いいと思いますよ。ボールもそこそこ走っていますし、チェンジアップで空振りも取れます。何よりも、強気で攻めていく姿勢がマウンドから伝わってきます。山粼伊織の故障で、阿部慎之助監督が開幕投手に抜擢しましたし、かなり期待できるんじゃないですか。同じくルーキーの山城京平（３位／亜細亜大）も、ここまではいいピッチングを見せてくれていますね。

【松本剛は「今のバッティングでは厳しい」】

――野手のルーキーはどう見ていますか？



篠塚 まだ課題はありますが、皆川岳飛（４位／中央大）、小濱佑斗（５位／沖縄電力）も素材としては面白そうです。プロのピッチャーのボールを見てどう感じるかですね。「打てる」と思ったのか、「打てなそうだからもっと努力しなければいけない」と思ったのか。いずれにせよ、２人とも試合で使ってみたくなる選手ですし、育て甲斐がある選手だと思いますよ。

育成５位の知念大成は支配下を勝ち取りたいでしょう。（オイシックス時代に）ファームの首位打者、打点王の実績がありますし、下でやるより、上（一軍）のクラスの投手への適応力をつけることが求められますね。



先ほどもお話ししましたが、チームが変革期なので、レギュラーだけでなく控えの選手もガラっと変えてしまってもいいと思います。若手にどんどん経験させていくことも必要です。



――FAで加入した松本剛選手はいかがですか？



篠塚 今のバッティングでは厳しいと思います。シーズンに入ってガラっと変わることもあるかもしれませんが、何年か前に首位打者を獲得して、それ以降はよくないですよね。キレも悪く、気持ちの問題だと思うんです。成績が下がってしまうのは、だいたいそういうときなので。

一度首位打者を獲ったあとは、３年、４年とある程度の成績を残していかなければいけませんが、翌年から落ち込んでしまう選手もいますからね。ちょっと不安ですが、FAで獲得したとなれば、相応の成績を残してくれないと困る選手です。

――フォレスト・ウィットリー、ブライアン・マタなど新外国人投手、昨シーズンは楽天で９試合を投げたスペンサー・ハワードはいかがですか？



篠塚 ハワードは、昨シーズンくらいの活躍（５勝１敗、防御率2.22）をしてくれればある程度の計算ができますが、ウィットリーとマタは未知数です。それぞれ真っすぐの速さは魅力ですけど、変化球を含めたコントロールがポイントになると思います。２人ともオープン戦では苦しんでいますが、外国人投手はシーズンに入ってみなければわかりません。普通に力を出してくれれば、面白いピッチャーたちだと思います。

先発ローテーションがまだ定まっておらず、山粼、戸郷以外、二桁勝った実績のある生え抜きが不在です。移籍組でベテランの田中将大、則本はある程度休ませながら使わざるを得ないので、横川凱、井上温大、赤星優志、森田駿哉、ルーキーの竹丸、山城らに加え、外国人投手にもローテの枠を埋めてほしい台所事情です。

――打線の中軸として期待される、ボビー・ダルベックはいかがですか？



篠塚 速いボールへの対応が振り遅れ気味で「どうかな......」と思いましたが、力みのない自然な構えやタイミングの取り方がなかなかいいですし、やはりパワーがあります。日本のピッチャーに慣れてきたら面白いと思いますし、ボール球の見極めができれば、ある程度期待ができるバッターという印象です。

【篠塚が考える開幕スタメンは？】

――実際の開幕スタメンはどうなるかわかりませんが、篠塚さんが考える開幕スタメンをお聞きできたらと思います。まず、キャッチャーはいかがですか？



篠塚 岸田行倫ですね。守備もバッティングもよくなっていますし、今年はキャプテンに就任したので。一塁も試されてはいますが、キャッチャー陣は彼を中心にやっていくべきだと思います。最小失点に抑えることが重要ですが、ほかの打者の出来次第では中軸を任されることもあるでしょう。扇の要ですし、甲斐拓也、大城卓三、小林誠司、山瀬慎之助らと、長いシーズンを通してハイレベルなリードを期待します。

――内野はどうなりますか？



篠塚 ファーストはダルベック、セカンドは浦田俊輔、ショートは泉口友汰、サードは坂本勇人です。

阿部監督は「大谷（翔平）型」の長打の打てる俊足打者として、１番にトレイ・キャベッジも試していますが、本来はクリーンアップを打ってほしいところです。昨季は三振(144)が多く、得点圏打率(.177)が低いところも改善してほしいですし、今まで丸佳浩がはたしてきたような役割を担うことを期待しています。

泉口は出塁率の高い打者なので、打順は上位で使えます。いい打者に多く打順を回すという意味では、打線のスタートから出塁を期待し、１番を任せるのも面白いですね。また、岡本が抜けて打力が低下している分、足を使っていきたいですが、浦田はオープン戦では打撃に粘りがあり、上位で使い続けてみても面白そうです。

坂本はある程度休ませながらという起用も考慮しなければいけませんが、元気であれば出てもらいたい。吉川尚輝やリチャードも不在のなかで、いまのメンバーだと、やはり（坂本）勇人に中軸を任せたいです。



――外野はいかがですか？



篠塚 ライトは期待も込めて中山。センターは一番流動的ですが松本、レフトはキャベッジです。

センターには丸を入れようか悩みましたが、まずはオープン戦である程度の結果を出している中山や、新戦力の松本を試してみたいです。ただ、急遽１軍で本塁打を連発した（2023年の）育成７位の平山功太は、走攻守揃った長身選手(185cm)なので、シーズンが始まったら大抜擢もあるかもしれません。そのほか、オープン戦で好調だった佐々木俊輔や、昨年の開幕で４安打にサヨナラタイムリーと活躍した若林楽人ら、センターはライバルが非常に多いです。

どのポジションも不確定で、泉口以外はレギュラーと呼べる選手はいません。逆にいえば、多くの選手にチャンスがあると思います。開幕スタメンはあくまで開幕時のオーダーで、その後は調子を見ながら、試行錯誤するシーズンになるでしょう。



（篠塚和典が考える巨人の開幕スタメン）

１番 泉口友汰（ショート）

２番 浦田俊輔（セカンド）

３番 キャベッジ（レフト）

４番 ダルベック（ファースト）

５番 坂本勇人（サード）

６番 中山礼都（ライト）

７番 松本剛（センター）

８番 岸田行倫（キャッチャー）

９番 竹丸和幸（ピッチャー）

（後編：篠塚和典セ・リーグ順位予想１位は「当然」の阪神 それ以外は「どこが２位になってもおかしくない」＞＞）

【プロフィール】

■篠塚和典（しのづか・かずのり）

1957年７月16日生まれ、東京都出身、千葉県銚子市育ち。1975年のドラフト１位で巨人に入団し、３番などさまざまな打順で活躍。1984年、87年に首位打者を獲得するなど、主力選手としてチームの６度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献した。1994年を最後に現役を引退して以降は、巨人で1995年〜2003年、2006年〜2010年と１軍打撃コーチ、１軍守備・走塁コーチ、総合コーチを歴任。2009年WBCでは打撃コーチとして、日本代表の２連覇に貢献した。

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