「ついに来たか！」「日本サッカー界の誇り」欧州からもたらされた待望の“一報”にネット歓喜！「本当に素晴らしい瞬間」「普通にデカすぎる」
現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、市原吏音と毎熊晟矢が所属するAZがフローニンヘンと敵地で対戦。０−３で完敗を喫した。
この試合で、待望のオランダビューを飾ったのが、今冬にJ２のRB大宮アルディージャから加入したDF市原吏音だ。
ベンチ入りはしていたものの、CBということもあってなかなか出番がこなかった20歳は、82分から途中出場。短い時間ながら、ついにエールディビジで初陣を飾った。
この一報に、インターネット上では、日本のファンから次のような声が上がった。
「市原きた！デビュー！」
「ついに来たか！トップチームデビューは普通にでかすぎる」
「市原デビューしたか！ ここからどんどん羽ばたいてほしい」
「大舞台で輝く姿が見られてうれしいです」
「スタメンになって欲しいね」
「必ずもっとやれると信じてる！」
「これは本当に素晴らしい瞬間ですね！市原吏音選手がAZのトップチームでデビューを果たすなんて、日本サッカー界にとっても大きな誇りです。」
「W杯の結果がどうなろうとも、４年後のフル代表を担う選手がどのポジションにも控えてるのが今の日本サッカーの強さ」
今年１月のU-23アジアカップでは、キャプテンとして連覇に貢献した逸材が欧州での一歩を踏み出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
この試合で、待望のオランダビューを飾ったのが、今冬にJ２のRB大宮アルディージャから加入したDF市原吏音だ。
ベンチ入りはしていたものの、CBということもあってなかなか出番がこなかった20歳は、82分から途中出場。短い時間ながら、ついにエールディビジで初陣を飾った。
この一報に、インターネット上では、日本のファンから次のような声が上がった。
「ついに来たか！トップチームデビューは普通にでかすぎる」
「市原デビューしたか！ ここからどんどん羽ばたいてほしい」
「大舞台で輝く姿が見られてうれしいです」
「スタメンになって欲しいね」
「必ずもっとやれると信じてる！」
「これは本当に素晴らしい瞬間ですね！市原吏音選手がAZのトップチームでデビューを果たすなんて、日本サッカー界にとっても大きな誇りです。」
「W杯の結果がどうなろうとも、４年後のフル代表を担う選手がどのポジションにも控えてるのが今の日本サッカーの強さ」
今年１月のU-23アジアカップでは、キャプテンとして連覇に貢献した逸材が欧州での一歩を踏み出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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