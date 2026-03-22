どうせバッサリ切るなら → 短いけど、ハンサム見え・老け見え回避！！【技ありショートボブ】

2026春夏のコレクションとともに、ランウェイで散見されたのが「ショートボブ」。爽やかな季節の到来に合わせて、大胆にカットしてみませんか？ 短さゆえのメンズライクな印象に一歩踏み出せないでいる人も、工夫の詰まった技ありアレンジを知れば、挑戦したい気持ちが湧くはず。大人世代ならではの悩みカバーにも、ひと役買ってくれるシルエットを集めました。

くびれでシャープに引き締め

軽さが印象的な、レイヤーをたっぷり入れたショートボブ。特に襟足のボリュームが控えめで、首周りがスッキリ見えそう。首元でレイヤーが内側へ収まることで、キュッとくびれがついているのも特徴。柔らかいカラーに、アウトラインでシャープな引き締め感をプラスできます。顔まわりにほどよい長さがあるため、顔の余白が目立ちにくいのもいいところ。

小顔を目指すなら前下がりボブ

後頭部から前へ向かって、徐々に長くなる前下がりのラインは、奥行きを演出したいときにピッタリ。首まわりを軽やかに見せながら、フェイスラインのカバーも望めます。あわせて、のっぺりした印象になりにくいのも魅力。顔のサイドにたっぷり長さがあると、余白や輪郭の形に視線が向きづらく、視覚効果によって小顔見えも期待できます。

丸みで自然にボリュームカバー

スタイリストの@urano_kazuyukiさんが「絶壁解消小顔ショートボブ」として紹介するこちらは、トップから襟足にかけてゆったりカーブするシルエットがポイントです。レイヤーを入れすぎず表面に長さを持たせることで、自然な丸みを演出。曲線の柔らかさが、大人可愛い雰囲気を引き寄せてくれそうです。

春カラーでふっくら & 白髪カバー

温かみのあるベージュは、春の前向きなムードとリンクするカラー。明るめにカラーリングすると、丸みを帯びたエアリーなシルエットとの相乗効果で、髪がふっくら豊かに映ります。白髪と馴染みやすく、さりげなくカバーする役割としても頼れる存在。

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※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S