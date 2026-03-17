アーユルヴェーダでは、風（ヴァータ）・火（ピッタ）・水（カパ）の3つのエネルギーで人は成り立っていると考えられています。更年期になるとこれらのバランスが乱れ、不調の原因になるそう。今回、インドでセラピー技術を取得したブラフ弥生さんに、アーユルヴェーダに基づく習慣を教えてもらいました。

習慣1：コップ1杯の水を10分かけて飲む

【写真】40代50代の不調に効くスパイス4種

水や白湯で睡眠中に失った水分を補給し、全身にうるおいを。

「体に浸透していくのをイメージしながらゆっくり飲むのがポイント。季節や体調に合わせてスパイスを加えるのもオススメです」（ブラフ弥生さん、以下同）

習慣2：30秒の「舌みがき」で未消化物をチェック

スプーンで舌の表面をなぞるようにして、睡眠中に出た未消化物を取り除きます。そうすることで今日の自分の状態がわかるように。

「『舌ごけ』が多いときは胃が疲れているサイン。食生活を見直しましょう」

習慣3：窓を3分間あけて風のエネルギーを取り込む

窓をあけて部屋にこもった空気を入れ替え。

「風のエネルギーをもつ朝の空気が体内の毒素を流してくれます。心身を目覚めさせ、心地よく1日を始めるためには欠かせません」

習慣4：朝はスマホを触らず、10分間ゆったり過ごす

ざわついた心を落ち着かせるには、10分でもいいのでスマホから離れる時間をつくり、情報を遮断することが大切。

「本を読んだり、瞑想したり、リラックスして過ごします」