¿··¿EV¡ÖEZ-60¡×¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Ä¥À¤ÎÉ¬¾¡ÀïÎ¬
Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤È¤ï¤«¤ëEZ-60¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë9¤Ä¤Î¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·À¤Âå¤ÎEV
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¹ÓÇÈ¤ËÄ©¤à¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÏÄ¹Ç¯¤Î"¼«Á°¼çµÁ"¤¹¤é¼«¤é²õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢½Å·ÄÄ¹°Âµ¥¼Ö¤È¤Î¶¨¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¿··¿EV¡ÖEZ-60¡×¡£
¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¡¦»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¥Þ¥Ä¥À¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Åç¤Ç³«È¯¿Ø¤òÄ¾·â¡£¼Â¼Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Îº²¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Î¤«¤á¤Æ¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆEZ-60¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Î¤«!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÌ¤Íè´¶¥®¥ó¥®¥ó¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡Ú¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Îº²¤Ï¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÅÅÆ°²½¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ä¥À¡£¤·¤«¤·¥¹¥â¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤æ¤¨¡¢à¼«Á°¼çµÁá¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë³«È¯¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¡£¼ý±×²½¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ç¤Ï¾®¼êÀè¤ÎÀïÎ¬¤ÏÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Îº¬ËÜ¤«¤é³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯¤Î¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¸þ¤±EVÂè2ÃÆEZ-60¤ò¥Þ¥Ä¥À¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Åç¤Ç¼èºà¤·¤¿¡£
Âè1ÃÆEZ-6¤ËÂ³¤¡¢´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤Ï½Å·ÄÄ¹°Âµ¥¼Ö¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖÄ¹°Â¥Þ¥Ä¥Àµ¥¼Ö¡×¤¬Ã´Åö¡£³°Ìî¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸þ¤±¤Î¤ª¼ê·Ú¥â¥Ç¥ë¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢É®¼Ô¤ÏµÕ¤Ë¡Ö¤É¤Î¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤è¤ê¤â¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤¬Ç»¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤Î¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿EZ-60¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ÏÌó250Ëü±ß¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Â¤Ã!!
³°´Ñ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤È¤ï¤«¤ëÄã½Å¿´¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ãæ¹ñ¸þ¤±CX-4¤Ë¶á¤¤¥¯¡¼¥ÚÄ´¤À¤¬¡¢¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥È¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ý¥ë¥·¥§928¤ä¤¤¤¹¡¶¡¦¥Ô¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SPÉ÷¥ê¥¢¥é¥ó¥×¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè´¶¤È¸ÄÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ª¤ß¡£¡Ö¿··¿CX-5¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤¹¶¤á¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿¡£
¶õÎÏÀß·×¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ØÈ´¤±¤ë¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤Ï¡¢1995Ç¯Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎRX-01¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê¼¡´üRX-7¤È±½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò30Ç¯±Û¤·¤Ë¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï26.45¥¤¥ó¥Á¤Ç5K¹âÀººÙ¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥ì¥¹HUD¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¦¥¿¡¼¥ß¥é¡¼¡¢23¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï´ûÂ¸¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤È¤ÏÊÌÊª¡£¤·¤«¤·¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤È¥É¥¢¤ÎÏ¢Â³À¡¢»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¡×¤¬½É¤ë¡£
¡Ú¶¨¶È¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤ëàÇ»¸ü¤Ê¥Þ¥Ä¥ÀÌ£á¡Û
¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï26.45¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¡¢À¤³¦½é¤Î100¥¤¥ó¥ÁÍç´ã3D¤ÎHUD¤òÈ÷¤¨¡¢¶áÌ¤Íè´¶¥®¥ó¥®¥ó
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÄ¹°Âµ¥¼Ö¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äEPS¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢¼ÖÂÎÊä¶¯¤Ê¤ÉàÁö¤ê¤ÎÌ£á¤Ï¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂè7À¤Âå¾¦ÉÊ·²¤È¤ÏµÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏEV¡Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥Ìó600Ò¡Ë¤È¡¢1.5L¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼·¿¤ÎEREV¡Ê¹ÒÂ³Ìó1000Ò¡Ë¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£Æ±¾è»î¾è¤·¤¿ER¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥¸¡ËEV¤Ï¼«Á³¤µ¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Ú¥À¥ëÁàºî¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥Ë¥¢¤Ê²ÃÂ®¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥ê¥¢¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ëEREV¤Ï¡¢Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬50¡§50¤ÈÁÇÀ¤¬¤¤¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÏ¢·È¤¬¼«Á³¤Ç¡¢G¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥Ä¥À¤¬³«È¯¤·¤¿¼ÖÎ¾±¿Æ°À©¸æµ»½Ñ¡ËÉÔÍ×¤Î°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤À¡£²÷Å¬À½Å»ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤â±þÅúÀ¤Ï¹â¤¯¡¢Æ°¤¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤â¿Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ëCX-60¡¿CX-80¤ò·Ú¤¯¾å²ó¤ë¡£¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤¬ÎÉ¤¯¡¢²áÅÙ¤ËÄù¤á¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÏ©ÌÌ¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¡£¸åÀÊ¤â¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ½½Ê¬»È¤¨¡¢¡Ö¥»¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ä¥À¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ¾åµé¥»¥À¥ó¡Ë¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¾è¤êÌ£¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤ë´°À®ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÀ©Ìó²¼¤Ç¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëà¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µá¡Û
³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À¤Î¾®ß·Íµ»Ë¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¼çºº¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«Á°¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çà¤´Ë¡ÅÙá¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢à¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µá¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶áÇ¯¤Î¥Þ¥Ä¥À¤ÏÍýÁÛ¤ÎÄÉµá¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¿©¤¨¡×¤È¿®Ç°¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æº¹¤·½Ð¤¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Àµ¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¤±¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ä¾õ¶·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¦´¶¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
EZ-60¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½¾Íè¤ÎàÙÝá¤ò¤¢¤¨¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦Êý¸þ¤Ø¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Îº²¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤¤¤Ã¤½¤¦Ç»¤¯Ëá¤¾å¤²¤¿¡£
EZ-60¤Î³«È¯¼çºº¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¾®ß·Íµ»Ë»á¡Ê±¦¡Ë¤Î±¿Å¾¤ËÆ±¾è¤·¡¢ÆÃÇ»¼èºà¤ò´º¹Ô¤¹¤ë»³ËÜ»á¡Êº¸¡Ë
¼èºà¸å¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤ÏÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½Ì¾¼Ö¤òÀ¸¤à¡£
¥Þ¥Ä¥À¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¹½ÁÛ¤ÎºÃÀÞ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿FF¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡¢ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÎÀ©¤È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½éÂå¥Ç¥ß¥ª¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥É»±²¼¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ©¸Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿½éÂå¥¢¥Æ¥ó¥¶¤È¥¢¥¯¥»¥é¡£
¤¤¤º¤ì¤â¸·¤·¤¤À©Ìó²¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¤à¤·¤í¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¤¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Í³ÅÙ¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¶áÇ¯¤ÎCX-60¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä½ÏÀ®ÉÔÂ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£
EZ-60¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÂ¤¤í¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤Ç¤â¡¢º²¤È¼´¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Á°¼çµÁ¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Þ¥Ä¥À¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶¨¶È¤È´ûÂ¸»ñ»º¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Åê»ñ¤ÇÅÅÆ°¼Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥»¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡×¡£
¤½¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¤Ê¥Þ¥Ä¥À¤ËÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ëàÈ¿µÕ»ùá¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òàÃæ¹ñÀìÍÑ¼Öá¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ç¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ¥·¥ó¥ä