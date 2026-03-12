トランプ大統領「石油会社はホルムズ海峡を利用すべき」「一夜でほぼすべての機雷敷設艦沈めた」

アメリカのトランプ大統領は11日、イランによる攻撃や機雷の敷設が懸念されるホルムズ海峡について、「一夜でほぼすべての機雷敷設艦を沈めた」と語り、「石油会社はホルムズ海峡を利用すべき」との考えを示しました。

ホルムズ海峡をめぐっては、航行中のタイ船籍の貨物船がイラン革命防衛隊による攻撃を受けたほか、アメリカ軍は10日、イランの機雷敷設艦を破壊したとする映像を公開するなど、緊張は一段と激しさを増しています。

こうした中、トランプ大統領は11日に記者団に対し、「一夜でほぼすべての機雷敷設艦を沈めた」と語り、「石油会社はホルムズ海峡を利用すべき」との考えを示しました。

トランプ大統領：

（Q.石油会社のCEOと話しホルムズ海峡の利用を促しているか？）そうすべきだと思う。この海峡を使うべきだ。我々は一夜でほぼすべての機雷敷設艦を沈めた。

トランプ氏はまた、イランによる機雷の敷設は「ないと思う」と語ったほか、ホルムズ海峡の安全性は「大幅に向上する」との見通しを示しました。

一方、アメリカ中央軍は11日、イランが軍事作戦に利用するホルムズ海峡沿いの民間の港湾は国際法上、正当な軍事目標になるとして、民間人に対し利用を回避するよう警告しました。