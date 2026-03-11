【WBC】「すぐ肩作れる」で緊急登板→ピンチ救った韓国ベテラン右腕、“42歳”になる　マイアミ行チャーター機内で誕生日

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で韓国代表を17年ぶりの8強に導いた大ベテラン投手が、マイアミ行きのチャーター機内で「42歳」の誕生日を迎えた。

3月9日にオーストラリアを7-2で破り、2009年以来のWBC準々決勝進出を決めた韓国。「東京の奇跡」と呼ばれた激闘の熱気冷めやらぬなか、今も韓国国内で話題を集める選手がいる。「大一番で緊急登板」という状況でも淡々とトラブルを切り抜け、後輩たちの手本となったベテラン右腕ノ・ギョンウンだ。

韓国はオーストラリア戦で先発ソン・ジュヨンが左肘の痛みを訴え、1回で緊急降板する不運に見舞われた。

混乱の中、リュ・ジヒョン監督が選んだのは、投手陣で最も肩を作るのが早いノ・ギョンウンだった。

今年でキャリア24年目となる百戦錬磨のベテランは、2イニングを1被安打、無四球、1奪三振の完璧なピッチングで期待に応えた。2回裏無死1塁から老練に併殺打を誘導すると、3回裏には三振1つを交えて三者凡退に抑え、4回裏にソ・ヒョンジュンへバトンを渡した。

ノ・ギョンウンのキャリアは紆余曲折の連続だった。

高校時代は「野球の天才」と呼ばれ、2003年に斗山（トゥサン）ベアーズからドラフト1次指名を受けたが、慢性的な制球難に苦しみ、10年目の2012年にキャリアハイの12勝を挙げてようやく頭角を現した。

その後、2016年にはトレードでロッテ・ジャイアンツへ移籍したが、2021年シーズン終了後に放出を味わった。

ただ、2022年にSSGランダースへ移籍後、第2の全盛期を切り拓いた。

移籍1年目に41試合で12勝5敗1セーブ7ホールド、防御率3.05という好投を見せ「戦力外からの成功神話」の幕を開けると、2023年に76試合出場で30ホールド、2024年に77試合出場で38ホールド、2025年に77試合出場で35ホールドを次々と積み上げた。

2024年から2年連続でKBOホールド王に輝き、KBO史上最高齢でのタイトル獲得となった。

この活躍が認められ、2013年WBC以来13年ぶりの代表復帰を果たすと、1次ラウンドで見事にベテランの品格を証明した。

指揮官もオーストラリア戦勝利の立役者としてノ・ギョンウンの名を挙げた。リュ・ジヒョン監督は「今日（9日）の功労者はノ・ギョンウンだ。準備ができていない状況で2イニングを抑えてくれた彼に対し、心から尊敬の意を表したい」と敬意を払った。

ノ・ギョンウンは「2イニングまで投げるとは思わなかった。ただ持てる力をすべて絞り出した。自分がここにいる理由を証明できた気がして、心の荷が下りた」と語り、「代表にふさわしい選手ではないかもしれないが、最後の代表活動を良い形で飾れてよかった」と安堵の表情を浮かべた。

「努力は必ず報われる」と言うべきか。国のために凄まじい闘魂を見せたノ・ギョンウンは、人生で初めてアメリカ行きのチャーター機内で誕生日を迎えるという感激の瞬間を手にした。ノ・ギョンウンの誕生日は1984年3月11日だ。

日本からチャーター機に乗って米マイアミへ向かった韓国代表は、14日にプールD1位との準々決勝に臨む。

