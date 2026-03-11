「まじか」「容赦ねーな」日本の朝にもたらされた“衝撃の結果”にSNS驚愕「こっわ」「あまりに無情」
衝撃のスコアとなった。
現地時間３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16で、伊藤洋輝が負傷離脱中のドイツ王者バイエルンはイタリアの強豪アタランタとアウェーで対戦。12分のヨシップ・スタニシッチの先制点を皮切りに怒涛のゴールラッシュを披露し、なんと６−１の圧勝を飾った。
この圧倒的な強さにファンも驚嘆。SNS上では次のような声が上がった。
「バイエルンまじか」
「えぐいなw」
「いくら何でも６点はやりすぎ」
「空気読まないなあ」
「あまりに無情」
「容赦ねーな」
「強すぎん？こっわ」
日本の朝に、小さくない反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
現地時間３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16で、伊藤洋輝が負傷離脱中のドイツ王者バイエルンはイタリアの強豪アタランタとアウェーで対戦。12分のヨシップ・スタニシッチの先制点を皮切りに怒涛のゴールラッシュを披露し、なんと６−１の圧勝を飾った。
この圧倒的な強さにファンも驚嘆。SNS上では次のような声が上がった。
「バイエルンまじか」
「えぐいなw」
「いくら何でも６点はやりすぎ」
「空気読まないなあ」
「あまりに無情」
「容赦ねーな」
「強すぎん？こっわ」
日本の朝に、小さくない反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」