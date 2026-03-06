だんだん寒さがやわらいでくると、旅に出るにも心地よい季節が到来。とはいえ「旅はお金がかかる…」と二の足をふんでしまうこともあるのでは？ 年に数回の「節約しながら旅」を楽しんでいるのは、ESSEフレンズエディターのおがわりさん。今回は、おがわりさんが実践している、旅の満足度がそこなわない3つのプチ節約術をご紹介します。

1：旅の日取りを早く決めて基本費用を節約

宿泊費や交通費といった旅の基本費用は、できる限り抑えたいもの。でもマイルを器用に貯めたり、セールを狙い打つのはなかなか大変です。私は旅の日取りをなるべく早く決めることで、旅の基本費用を抑えるようにしています。

多くの宿泊施設や交通機関では、早い時期に予約をするとお得な料金で利用できる「早割」が実施されています。日取りを早めに決めてしまい、直ぐに手配をすればちょっとした節約に。

何か月も先の予定を決めることに少し不安はありますが、私の場合は、準備期間に余裕もでき、むしろ楽しみが勝ります。そして、たとえば推しのコンサートのような、スケジュールが決定していて動かせない「絶対的な予定」を決めてしまい、ほかのスケジュールを調整するなどし、年数回の自分へのご褒美として旅行を楽しんでいます。

2：マイボトル持参で飲み物代を節約

ここ最近、旅先でも欠かせなくなった持ちものが「マイボトル」です。旅先での主な出費の1つが飲食代ですが、物価高の昨今、コンビニで数回飲み物を購入するだけでも、けっこうな出費に…。

マイボトルを持参すると、まず出発時の飲み物が節約できます。飛行機移動の時は、空港の給水スポットを利用。宿に着いたら、大きい2Lペットボトルの水を購入。それを小分けにマイボトルに移し替えてもち歩けば、都度飲み物を購入するより経済的です。

ほとんどの宿泊施設には湯沸かし器があるので、私は部屋でつくったコーヒーやお茶をお湯対応のマイボトルに入れて、もち歩くこともあります。ラテ代の節約になるだけでなく、外のベンチで飲むコーヒーは不思議とおいしく、旅の楽しみの1つになっています。

3：事前チェックで入場料を節約

施設の入場料も旅の出費のひとつ。でも人気の大型施設でない限り、当日現地で購入していませんか？

事前に調べてみると、意外な施設のクーポンや割引前売り券が見つかることもあります。レジャー系のサイトはもちろんですが、予想外のところに割引情報が眠っていることもあるので「施設名称 割引」というように、ざっくりと検索するのもおすすめです。以前、初めて見る地域系のサイトから入浴施設のタオルつき割引クーポンを見つけたときは、テンションが上がりました。

旅において、私はお金をかけるところはかけ、その分、少額でも節約できるところは節約しています。自分にとって、いいお金の使い方ができると、旅の満足度も上がりますよね。旅に出られる方のご参考になりますと幸いです。