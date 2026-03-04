パソコン不要、メディアを挿すだけ！動画・写真をテレビ再生できるメディアプレーヤー
サンワサプライ株式会社は、パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」「MED-PL4K105（4K対応）」を発売した。映像出力はHDMI、RCAコンポジットの２種類に対応している。付属のHDMIケーブル、RCAコンポジットケーブルで出力できる。タイマー機能やオートプレイ機能を搭載し、テレビやプロジェクターでの手軽な映像再生を可能にする。デジタルサイネージや店舗での映像再生に最適だ。
■展示会や店頭でのPR、デジタルサイネージに
パソコン不要で、持ち運びや接続も簡単だ。展示会での動画再生、店頭でのプロモーション、役所での案内など様々な場所でのデジタルサイネージに活用できる。
■パソコン不要！メディアを挿すだけで即再生
SDカード・USBメモリを挿すだけで、動画や写真、音楽をテレビやモニターで再生できる。パソコンは不要で、リモコン１つで簡単に操作が可能だ。
■電源を自動ON・OFFできるタイマー機能付き
タイマーのON/OFFの時間・日時が設定できる。電源の入れ忘れ・消し忘れを防止でき、無人の時間帯でも安心して運用できる。
■画面表示を回転できる
メニューボタンから、縦・横表示の選択が可能だ。
■用途に合わせた再生方法
オートプレイ・リピート・スライドショーなど、用途に合わせて好みの再生方法を選択できる。
■VESA対応で、テレビ裏に取り付けできる「MED-PL2K103」
付属のネジを使用して、テレビ裏にVESA取り付けできる。正面からは見えないので、見た目もスッキリ配線でき、メディアの持ち出しなどのいたずら防止にもなる。軽量・コンパクトなので持ち運びにも便利だ。据え置きでも使用できる。
■4K動画をテレビで高画質再生できる「MED-PL4K105」
4K動画の再生に対応しており、ドローンやアクションカメラなどで撮った動画もテレビで高画質再生できる。フルハイビジョンの4倍の画素数で、迫力のある鮮明な写真・動画を楽しめる。テレビ裏に設置しても、リモコン受信ケーブルを取り付ければリモコンの操作が可能だ。
■パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
パソコン不要で、持ち運びや接続も簡単だ。展示会での動画再生、店頭でのプロモーション、役所での案内など様々な場所でのデジタルサイネージに活用できる。
■パソコン不要！メディアを挿すだけで即再生
SDカード・USBメモリを挿すだけで、動画や写真、音楽をテレビやモニターで再生できる。パソコンは不要で、リモコン１つで簡単に操作が可能だ。
■電源を自動ON・OFFできるタイマー機能付き
タイマーのON/OFFの時間・日時が設定できる。電源の入れ忘れ・消し忘れを防止でき、無人の時間帯でも安心して運用できる。
■画面表示を回転できる
メニューボタンから、縦・横表示の選択が可能だ。
■用途に合わせた再生方法
オートプレイ・リピート・スライドショーなど、用途に合わせて好みの再生方法を選択できる。
■VESA対応で、テレビ裏に取り付けできる「MED-PL2K103」
付属のネジを使用して、テレビ裏にVESA取り付けできる。正面からは見えないので、見た目もスッキリ配線でき、メディアの持ち出しなどのいたずら防止にもなる。軽量・コンパクトなので持ち運びにも便利だ。据え置きでも使用できる。
■4K動画をテレビで高画質再生できる「MED-PL4K105」
4K動画の再生に対応しており、ドローンやアクションカメラなどで撮った動画もテレビで高画質再生できる。フルハイビジョンの4倍の画素数で、迫力のある鮮明な写真・動画を楽しめる。テレビ裏に設置しても、リモコン受信ケーブルを取り付ければリモコンの操作が可能だ。
■パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表