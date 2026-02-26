次、コレ飲もーーーッッ！！【スタバ】ビジュ最高♡「新作ドリンク」

【スターバックス】から華やかなビジュアルの「新作ドリンク」が登場。白桃 × 桜を合わせたフラペチーノ®は、中身も豪華なよう。今回は思わず写真に収めたくなりそうな、桜色が可愛いフラペチーノ®をご紹介します。ぜひ次に飲んでみて。

華やかピンクが映える「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」

ほんのり淡いピンクに染まった、華やかなビジュアルが可愛らしいこちら。白桃 × 桜がタッグを組んだ、フルーティーで優しい味わいが楽しめそうな一杯です。ホイップの上に桜の花びらが落ちたようなビジュアルもたまりません。ノンカフェインで、夕方～夜に飲みやすいのも嬉しいところ。

白桃ジュレやミルクプリンも入った贅沢感！

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」の中身にも注目。公式サイトによれば「白桃ジュレとミルクプリン、桜ソース」をプラスしている贅沢仕様。爽やかなさっぱり感がありつつ、しっかりとした飲み応えも感じられそうです。たくさん歩いた時のカフェタイムにぜひ選んでみて。

