¡ÖË¬ÌäÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÍè¤¿¡×Ç§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¤é¤Ë¹âÃÍ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇä¤ê¤Ä¤±ÂáÊá¡¡½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤é¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¡×¡¡
¹âÎð¼Ô¤é¤òÁÀ¤¤ËÜÍè¤è¤ê¤â¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÊª·ï¤òÇä¤ê¤Ä¤±¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¼÷ÉÔÆ°»º¤ÎÂåÉ½¤Ç½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤ÎÀÐ°æ´²°ìÍÆµ¿¼Ô¤é9¿Í¤Ï2023Ç¯¡¢Åö»þ85ºÐ¤ÎÃËÀ¤È72ºÐ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òËÜÍè¤è¤ê¤â¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇä¤ê¤Ä¤±¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½6200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ¹¹¼Óµ¼Ô¡§
ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÊª·ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²Á³Ê¤Î¤ª¤è¤½8ÇÜ¤Î¹âÃÍ¤ÇÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9¿Í¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À¤Î¿ÆÂ²¡§
Ë¬ÌäÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÍè¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¡£ÄÌÄ¢¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢1000Ëü¤È600Ëü±ß¤Î¿¶¹þÍúÎò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¼÷ÉÔÆ°»º¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¿¤³¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢9¿Í¤¬40¿Í¶á¤¯¤«¤é7²¯±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£