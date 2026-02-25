¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¿·¿Í²øÊª¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤¬¥¹¥´µ»ÈäÏª¡©¹äÂ®µå¤¬Æ±Î½¤ÎÆ¬¾å¤Î¥ê¥ó¥´¤ò¼Í´Ó¤¯¡¡MLB¸ø¼°¤¬¿¿Áê²òÌÀ
MLB¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤¬¾×·âµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¡¢²øÊª¿·¿Í¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿ë¤²¤¿¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¡£2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤È±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë5¾¡¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âºÇÂ®167.8¥¥í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¶¼°Ò¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¸ø¼°Instagram¤Ï25Æü¡¢¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À©µåÎÏ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥´¤ò¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¹äÂ®µå¤ÇÊ´ºÕ¤¹¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂ®¤³¤½µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬1ÉÃ¤â¤¿¤¿¤Ì¤¦¤Á¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÆß¤¤²»¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿µå¤Ï¸«»ö¥ê¥ó¥´¤À¤±¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾²¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÆ¬¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¾×·âµ»¤Ë¥°¥Ã¥É¥Ý¡¼¥º¤ÇÈ¿±þ¡£¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤Î¥¹¥´µ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤êMLB¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡È¹çÀ®¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡È¿¦¿Íµ»¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ØÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Îý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿±é½Ð¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£