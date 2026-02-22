バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に！ そんなノラさんが最近手をつけたのが「日々の地味に面倒なこと」の見直し。暮らしがちょっと楽になるために工夫したことを4つ、教えていただきました。

5歳の娘の保育園での劇で大爆笑

やっぴー！ 冬めいて謎めいて時に春めいてノラです。バレンタインも終わり、次はひな祭り！ 皆さまいかがお過ごしでしょうか？

【写真】平野ノラさんの「口紅の無敵のバブリーパレット」

娘バブ子はもうすぐ5歳になります。保育園の発表会では劇をやり、ユニコーン役で参加。トッキントッキンの角で登場！ つかみはOKバブリーの大爆笑大成功なのでした（本人は至って真剣）。

「地味に面倒なこと」を見直してみた！

最近は、日々騒ぐほどのことでもないんだけど、地味に不便だなぁ…なんとかできないもんかなぁ…ってことをまとめてやっておりました。

片付けとは違う、仕組みを見直して工夫してみるってことですね。

たとえば、小さな子どもがいると、毎日とにかくなにかしらこぼすのでティッシュを使う。その都度ティッシュを取りに行くのも、戻すのも正直面倒くさい。かと言ってその辺に置いておくと、どこかに行ったり増えすぎてたりして…。

なので考えた結果、こぼす娘のいちばん近くにあるイスの下にティッシュを設置。娘もこぼしたら即ふけるし、なによりジャマにならない！

ほかにも、屈まなくていい、長くてとっても使いやすい靴べら。玄関の床に置いてあるけど、掃除する度にジャマだなぁと思っていたのです。

持ち手にヒモをつけてフックに引っかけ収納も面倒くさい。なので、裏にマグネットシールをはり、玄関のドアにはりつけたら、あら不思議！ いちばん取りやすい戻しやすい〜。

多すぎる口紅や割れてしまったチークも一工夫で大変身

ほかにも、たくさん口紅はもっているけれど、いざ仕事で使うときにメイクポーチに入りきれず使えてない口紅達。でも荷物が重くなるので全部は持てないしなぁ…。

はい、ピルケースに収納〜！

色見本もはり、無敵のバブリーパレット完成！ 混ぜて色をつくることもできちゃう。

ほかにも、割れてしまったチークを、粉々にして小さなパフつきパウダーケースに入れてコンパクトにしたり。とっても地味な作業なのですが、このなんとも言えない、超絶個人的な不便さに向き合っています。

小さなことなんだけど、自分なりのちょっとの工夫で劇的に生活がラクちん！

片付けから学ぶことは、まさに「こうあるべき」「〜すべき」「〜でなければならない」という固定観念や執着を手放すことでもあります。

自分にとって「心地よいか」を問いかけ、違和感を覚えるものは手放したり工夫したりして、どこまでも自分軸のストレスフリーな生活空間をノラは目指して行きます！