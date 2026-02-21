¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈÂç±ê¾å¡Ä17ºÐ¤Ç·ëº§¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¸µ¥¥Ã¥ºYouTuber¤¬¸ì¤ë¼ãÇ¯½Ð»º¤Î³Ð¸ç¡ÖSNS¤Ç¤Ï8³ä¤¬ÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¡×
¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î17ºÐ¤Ç·ëº§¡¦Ç¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈãÈ½¤È±ê¾å¤ò·Ð¸³¤·¤¿YouTuber¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î»°ÀÐÍ´Æà¤µ¤ó¡£18ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¸½ºß¤Ï21ºÐ¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈðëîÃæ½ý¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«――Åö»þ¤Î¿´¶¤«¤é¸½ºßÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥Ã¥ºYouTuber»þÂå¤Î»°ÀÐÍ´Æà¤µ¤ó
17ºÐ¤Ç¤Î·ëº§¡¦Ç¥¿±¡Ä²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤È·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê
»°ÀÐÍ´Æà¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Éã¿Æ¤¬Éû¶È¤ÇYouTubeÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÄï¤È¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¡ÖUUUM¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô15Ëü¿Í¤Î¥¥Ã¥ºYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼õ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ³Ø2Ç¯¤Ç¥¥Ã¥ºYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´ÆüÀ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Î¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ØÊÔÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î17ºÐ¤Î¤È¤¡¢4ºÐÇ¯¾å¤ÇÅö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Îø¿Í¤È¤Î·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
――Åö»þ¤Î¿´¶¤ä¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°ÀÐÍ´Æà¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡É×¤È¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤¡¢Æ±¤¸¥¹ー¥Ñー¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6¤«·î¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×¤¬ÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2½µ´Ö¤Û¤ÉÊÖÅú¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÊÔÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――·ëº§¸å¡¢¹â¹»À¸¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð»º¤ò·èÃÇ¡£¼ãÇ¯¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤ÏÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¹»À¸¤ÎÇ¥¿±¤È¤¤¤¦¤È·ÐºÑÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¿®À©¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¡¢YouTube¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ãù¶â¤â¤¢¤ê´ðÈ×¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ç¤Ï³Ø¤ÓÊý¤ò½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤¿¤¿¤á¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÏÄÌ³Ø¤»¤º¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÄó½Ð¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤·¤íÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²¹¤«¤¯¡¢·ëº§¸å¤ÎÇ¥¿±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ç¥¿±À¸³è¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤¬³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤äÂÎÄ´ÌÌ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢Éã¤âÁ÷·Þ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
――¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¯Îð°Ê¾å¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤È¤â¤È¥¥Ã¥ºYouTuber¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖÉã¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¸½ºß¤âSNS³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë――¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌµÀÕÇ¤¤¹¤®¤ë¡×150Ëü²óºÆÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈãÈ½¤ÎÍò¡ÄSNS±ê¾å¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹
――Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿Æ°²è¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢TikTok¤Ç¤ÏÌó150Ëü²óºÆÀ¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï600·ï°Ê¾å¡£½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
SNSÅê¹Æ¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¤¤â¤Î¤À¤È600·ï¤Û¤É¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤¤¬ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌµÀÕÇ¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤»þ´ü¤âÂ³¤¡¢ÀµÄ¾¡¢ËèÆüÍ«Ýµ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Â©»Ò¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤À¤±¤Ç¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢ÊÐ¸«¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿È¯¿®¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤ê¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¤¤¤ÞÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦Æ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤¤¤ÞÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÇ¯½Ð»º¤Ø¤ÎÈãÈ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ò¶Ê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤â¤Î¡£Â¾¿Í¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤――¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤êÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´Éô¤ò´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×»Ò°é¤Æ¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÆü¾ï¤È³Ð¸ç
――·ëº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼ºÆ¤ÓÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤éÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¥Ë¥åー¥¹¤äºÛÈ½¤ÎÏÃ¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡ÈË¡Î§¥ª¥¿¥¯¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤äÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤ÎÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤ÈË¡³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤äµÁÍý¤ÎÊì¤¬¡Ö¼ê¤Ë¿¦¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤éÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤òºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤¹¡¢Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――²È»ö¡¢°é»ù¡¢»Å»ö¡¢ÊÙ³Ø¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Â©»Ò¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼«ÂðÊÝ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¼õ¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¡¢4·î¤«¤é¤Ï¾¯¤·¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÁý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Éô¤òÆ±»þ¤Ë´°àú¤Ë¤ä¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡È»Ò°é¤Æ¤¬ºÇÍ¥Àè¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¹¤Í¡£
――Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â©»Ò¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë²È»ö¤ä»Å»ö¡¢±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄ«5»þ¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»þ´Ö¤À¤±²¾Ì²¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿1Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤ä¤ê¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦À³Ê¤¬¤³¤³¤Ç¤â³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
――¾Íè¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¸½Ìò¤Ç³Ø¤ÓÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤äÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤ò¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°©¥öÀ¥½½¸ã¡ÊA4studio¡Ë