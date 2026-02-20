「公務上の不正行為」の疑いで逮捕された英国のアンドルー元王子/Kirsty Wigglesworth/AP via CNN Newsource

ロンドン（CNN）19日のアンドルー元王子の逮捕は、本人にとって途方もない地位の転落を意味する。その一切は、起訴の難しさで悪名高い、ある法律にかかっている。専門家はかねてこの法律について、明確性を欠くと批判していた。

警察はアンドルー元王子を公務上の不正行為の疑いで逮捕した。これはイングランドにおいてはコモンロー上の犯罪に該当する。つまり立法行為ではなく、過去の裁判所の判断を通じて確立された犯罪となる。数百年前から続く罪であり、最高刑は終身刑だ。

同日遅く、アンドルー元王子が警察署を去る様子をカメラが捉えた。テムズバレー警察は、元王子は「釈放されたが捜査は続いている」と述べた。

警察はアンドルー元王子を公務上の不正行為の疑いで逮捕した経緯を明らかにしていない。元王子は2001年から10年間、英国の貿易特使を務めていたが、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏との関係をめぐって批判が高まり、11年に辞任した。

イングランドの法律では、当該の犯罪は「公職の権限または責任に対する重大かつ意図的な乱用もしくは怠慢」に関するものとされる。イングランドおよびウェールズで刑事事件の起訴を担当する機関、公訴局（CPS） がそう定めている。

検察の指針は、公務上の不正行為で有罪となるのに四つの要素が必要だとしている。まず被告は公務員とみなされなくてはならず、不正行為と職務の乱用との間には直接的な関連がなければならない。

また犯罪は故意に犯されたものである必要がある。つまり、当該公務員が「不正を知りながら、または無謀なまでの無関心で」、故意に不正行為を行ったと認定されなければならない。さらに、「もっともな理由や正当化なしに」行われることも必要になる。

法律の専門家はこの犯罪を複雑かつ不明瞭なものだとして、起訴に持ち込むのは容易ではないとの見方を示唆している。

アンドルー元王子の兄のチャールズ国王には主権免除があり、刑事訴追や民事訴訟を免除されているが、元王子や他の王室メンバーに対して法的措置を禁じる規定はない。

「悪名高い」定義の難しさ

英国政府に対して法改正に関する助言を行う法律委員会の報告書は、この犯罪について「定義の難しさにかけてはイングランドとウェールズで最も悪名高い犯罪の一つ」と評した。

同委員会の20年の報告書によると、現行法は「不十分であり、とりわけ終身刑に処せられる可能性がある点においてそうだ」という。そして近年、この犯罪の定義は流動的になっている。

「過去20年間、相当数の判例法によってこの犯罪の定義は精緻（せいち）化され、場合によっては変更されてきた」と報告書は述べている。「ここ数十年で警察と検察によるこの犯罪の使用が増加したことで、問題はさらに悪化している」

問題の一因は、現代において公務員の明確な定義が存在しないことだと、検察の指針は指摘する。ここでの対象は閣僚や首長、国会議員といった選挙で選ばれた当局者はもちろんのこと公務員、刑務官、陸軍将校、巡査、さらには英国国教会の司教にまで及ぶ。

現行法は、二次的な関係者の訴追にも利用されてきた。 例えば公職者に機密情報の漏洩（ろうえい）を唆（そそのか）したとされるジャーナリストなどだ。法律委員会によると、そうした事例は大きな論争を巻き起こしている。

ロンドンに拠点を置くシンクタンク、政府研究所によると、公務上の不正行為においては犯罪の重大性も重要な要素であり、そこに「高いハードル」があるという。

「公務上の不正行為（MiPO）は定義と範囲が曖昧（あいまい）であり、犯罪のあらゆる要素を立証することが困難であるため、警察と検察はコモンローではなく制定法により罰せられる他の特定の犯罪に頼る傾向がある。それらが利用可能である場合はそうなる」と、政府研究所の専門家は述べている。

こうした不明確さから、英国政府は公職者の違法行為をより明確に定義し、それを法律で明確にするための法案、「公職（説明責任）法案」を提出した。この法案は下院をほぼ通過しており、まもなく貴族院に提出される予定だ。

この法案が成立すれば英国の検察は、従来のコモンロー上の犯罪で起訴された事件が新たに制定された犯罪の要件を満たさない場合、捜査を継続しない決定を下す可能性がある。

要するにアンドルー元王子に対する告発には、依然として多くの未解決の疑問が残されているということだ。

「こうした性質の告発は一筋縄ではいかず、複雑かつ詳細な刑事捜査が必要となる可能性が高い」と、リバプールのMSB法律事務所で刑事法を専門とする法律専門家、アラン・メイドメント氏は指摘する。「最終的に起訴されるにしても、刑事法院での審理には相当の時間がかかる可能性がある。証拠や法的問題が絡むことが多いためだ」

アンドルー元王子は、米司法省がエプスタイン氏に関する数百万点に及ぶ文書を公開した後に浮上した最新の疑惑について、公には反応していない。これまで取り沙汰された不正行為に関してはすべての疑惑を再三否定し、エプスタイン氏が告発されている行為について目撃したことも、疑念を抱いたこともないと述べている。

元閣僚も捜査対象に

公務上の不正行為の疑いで捜査を受けている英国の有力者はアンドルー元王子だけではない。

約2週間前、英国警察は労働党の重鎮、ピーター・マンデルソン氏と関係のある二つの不動産を捜索した。マンデルソン氏は08年の金融危機後、閣僚を務めていた際に、エプスタイン氏に明らかに金銭的な利益をもたらす市場の機密情報を漏洩したとして告発されている。

マンデルソン氏はエプスタイン氏との個人的な関係が暴露されたことを受け、昨年9月に駐米英国大使を解任されていた。

米国司法省が今年1月に追加の関連文書を公開したことで、マンデルソン氏とエプスタイン氏とのやり取り、特に政府におけるマンデルソン氏の行動に関する精査が一段と進んだ。文書の中には09年のメールのやり取りが含まれている。この中でマンデルソン氏は、金融危機後の懲罰的かつ一時的な措置として、銀行員のボーナスに追加税を課すという英国の計画について話し合っていたとみられる。

マンデルソン氏は、エプスタイン氏に関連するいかなる犯罪行為も否定している。