モーター大手「ニデック」の株式公開買い付け＝TOBに関する未公開情報を元にインサイダー取引をしたとして三田証券の元取締役の男らが逮捕された事件で、東京地検特捜部は20日、この元取締役の男ら3人を別の未公開情報をもとにインサイダー取引をしたなどとして再逮捕しました。

特捜部に再逮捕されたのは、三田証券の元取締役投資銀行本部長・仲本司容疑者、知人で会社役員の松木悠宣容疑者、小林真之容疑者の3人です。

3人は2024年10月、仲本容疑者が知った「東洋証券」の配当金に関する未公開の重要事実をもとに「東洋証券」の株、約101万株を約5億円で買い付けインサイダー取引をした疑いが持たれています。

一方、松木容疑者は、2023年1月から3月にかけて、上場会社5社の株について意図的に仮装の売買を行うなど不正な株取引を行った相場操縦の疑いも持たれています。

3人はこれまでに、「ニデック」が「牧野フライス製作所」に対しTOBを実施するとの未公開情報をもとに、「牧野フライス」の株を約23億5000万円で買い付けインサイダー取引をしたなどとして逮捕・起訴されています。