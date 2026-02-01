スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： リマインダーFLEX

開発者： Celestial Brain

価格： 無料

対応OS： Android

カテゴリ： 仕事

1カ月後に大事な用事があるので、絶対に忘れてはならない。カレンダーにはもちろん予定登録したけれど、心の準備も必要だから何度も定期的にリマインドしてほしい。そんなときは「リマインダーFLEX」を活用してみよう。

予定の2週間前から5分前まで、通知や音声で何度もリマインド

「リマインダーFLEX」は、柔軟な設定ができるリマインダーアプリ。あらかじめ指定しておいた日時にリマインドしてくれるだけでなく、その2週間前から何度もリマインドするよう設定できるのが特徴だ。

一般的なカレンダーアプリやタスク管理ツール、アラームアプリでは、予定の直前に一度しかリマインドしてくれなかったり、リマインドの方法がプッシュ通知やメールだけだったりして気付きにくい場合があるかもしれない。

それに対して本アプリは、定期的に何度も、プッシュ通知だけでなく音声でもリマインドしてくれる「確実さ」が特徴だ。もちろん、繰り返しリマインドしてもらうために同じ予定を複数登録する必要もない。

画面右上の「＋」からリマインダーの設定へ

タイトルや日時を設定し、「もうすぐですよ通知」をタップ

2週間前から当日の5分前まで、リマインドしてほしいタイミングを選択

保存したリマインド項目を一覧で確認

たとえば1カ月後にある予定の内容とリマインドしてほしい日時を登録したうえで、「もうすぐですよ通知」機能を利用すれば、2週間前、もしくは1週間前から毎日、予定前日までの決まった時刻にリマインドしてもらえる。当日は6時間前から5分前までリマインド可能だ。

さらに「声で読み上げ」を選択することで、プッシュ通知と同時に予定のタイトルなどを音声読み上げしてくれるようにもなっている。最初に登録した予定日時にはアラーム音でもお知らせしてくれて、スマホをサイレントモードにしていても鳴らしてくれるので安心だ。仕事の下準備や健康診断、薬の服用など、いろいろな場面で役立てたい。

当日まで何度もリマインド。「声で読み上げ」を設定すると、プッシュ通知とともに残りの日にちやタイトルなどを音声で読み上げてくれる

確実に気付けるように「サイレントモード時でも読み上げる」をオンにしておこう