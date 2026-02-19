不登校の娘はフリースクールへ。安心したのも束の間、母親が複雑な気持ちになった理由【著者インタビュー】
生活そのものが学びの場であった園生活に対し、小学校では授業への取り組みが生活の中心となる。急激な変化に対応するための「小学1年生」という大事な時期に、もしも“怖い先生”と出会ってしまったら――。
『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』（ことり/KADOKAWA）は、小学校に入学してすぐ不登校になってしまった女の子と、その家族の物語だ。
入学から1週間は楽しそうに小学校へ通っていた娘・こっちゃん。しかし3週間目に入ると、言葉にならないうめき声を発するようになる。
娘が学校へ行きたくないと訴え始めた当時の思い出や、小学校入学を控えるお子さんを持つ保護者へのアドバイスを、著者のことりさんに伺った。
――「心の健康が第一」「学校は絶対に行かなきゃいけない場所ではない」という理由から、娘さんは現在、フリースクールに通っています。漫画本編ではフリースクールの様子は描かれませんが、娘さんはどんな様子でしょうか？
ことりさん（以下、ことり）：フリースクールには楽しく通っています。ただ、娘が通うフリースクールは基本的にカリキュラムが組まれていません。そのため、どうしてもゲームの時間が多くなり、親としては複雑な心境です。
――我が子もフリースクールに…と考えている方に、フリースクールの選び方のコツを教えていただけませんか？
ことり：フリースクールにも種類があります。娘が通っているところは、ゲームを通せばコミュニケーションが取れる子が多いらしく、ゲームの持ち込みが自由。対話が苦手な子には良いシステムだと思います。施設ごとの特徴を把握し、その子に合った場所を選ぶことが肝心です。
――コミュニケーションに問題がない子のフリースクールなら、どんな場所が適していると思われますか？
ことり：ある程度カリキュラムのあるフリースクールがいいと思います。反対に、心を閉ざしてしまった子には「居場所」になるフリースクールが良いはずです。
取材・文＝吉田あき