¥Ï¥¤¥ì¥°¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡ß¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÆÇ³¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¡È¹¶¤á¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡É4Áª
º£¤ä²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëK-POP¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡Ê¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡Ë¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥ì¥°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸µÁÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡©
¤³¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TWICE¤Î¥â¥â¤äIZ*ONE½Ð¿È¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¡ÈÄêÈÖ¡É¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2·î18Æü¤Ë¤Ïaespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥í¡¼¥é¥¤¥º¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤è¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¶á¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±¤¸¡È¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡ß¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤Ç¤â¡¢¥à¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£Èà½÷¤¬¡ØW KOREA¡Ù¤Î2·î¹æ¥«¥Ð¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿§Ì£¤È¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯ÃåÃÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ó¤ê¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£KISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Æ¥Ã¥¯·Ï¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥È¥á¥Ù¥ë¥È¤È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¥Ï¡¼¥É¤µ¤òÂ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ç¡È¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥ÄÅª¡É¤Ê¥¿¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤¹Êý¸þ¤â¸«¤¨¤ë¡£Red Velvet¤Î¥¹¥ë¥®¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢È©¸«¤»¤ÎÊ¬ÎÌ¤è¤ê¤â¼Á´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¹¶¤á¤¿¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âK-POP³¦È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡Ë