水子地蔵を背にウェディングドレス…「未成年性的搾取」の批判も受けた韓国インフルエンサーの写真が物議

祝福ムードから一転、不適切だとの反応が相次いでいる。

結婚を発表したインフルエンサー、チェ・ジュンヒのことだ。

【写真】チェ・ジュンヒのウェディングフォト

批判のきっかけとなったのは、チェ・ジュンヒが2月16日に自身のインスタグラムに投稿した写真だ。彼女は交際していた11歳年上の会社員と結婚すると明らかにしていた。

幸せな報告だが、併せて公開したウェディングフォトが批判の的となっている。理由は撮影場所だ。

撮影場所が単なる観光地や寺院ではなく、「水子供養」の儀式が行われる場所だという指摘が寄せられた。2人の後方には赤いよだれかけを付けた石像が並んでおり、水子の霊を供養し、極楽浄土へ導く水子地蔵なのではないかという見方が出ている。新たな門出を知らせる写真の背景としてはふさわしくないという意見だ。

（画像＝オンラインコミュニティ）チェ・ジュンヒのウェディングフォトに対する指摘の声

11歳差ということもあり、発表直後は「未成年時から交際していたのでは？」「未成年性的搾取ではないか」との声もあったチェ・ジュンヒの結婚。だが、彼女がこれまで歩んできた厳しい人生や、それを支えた相手との関係性が徐々に伝えられると、祝福ムードが広がっていた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。