¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¤Î»Ê²ñ¼Ô¤¬¡ÖÀ¼¤òÌµÃÇ¤ÇNotebookLM¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆGoogle¤òÄóÁÊ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¶¦¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¶É¤Ç¤¢¤ëNPR¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¤¬¡¢¡ÖNotebookLM¡×¤ËÀ¼¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ³«È¯¸µ¤ÎGoogle¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Radio host David Greene says Google¡Çs AI podcast tool stole his voice - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/technology/2026/02/15/david-greene-google-ai-podcast/
https://techcrunch.com/2026/02/15/longtime-npr-host-david-greene-sues-google-over-notebooklm-voice/
Google¤ÎNotebookLM¤Ï¡¢Google¤ÎÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ëGemini¤òÍÑ¤¤¤¿AI¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥½¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ×Ìó¡¦ËÝÌõ¡¦ÌäÂê½¸¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²»À¼³µÍ×µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆþÎÏ¤·¤¿¾ðÊó¤ò²ñÏÃ·Á¼°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÍ×Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥é¥À¥éÄ¹¤¤YouTubeÆ°²è¤òGoogle¤ÎÌµÎÁAI¥Î¡¼¥È¡ÖNotebookLM¡×¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍ×Ìó¤·¤ÆÃ»»þ´Ö¤ÇÍý²ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡õ¡Ö¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¡×¤Ç¤¤ë²»À¼¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¸À®ÊýË¡ - GIGAZINE
2024Ç¯½©º¢¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¸µÆ±Î½¤«¤é¡ÖGoogle¤ËÀ¼¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢NotebookLM¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤¯»÷¤¿²»À¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
NotebookLM¤Î²»À¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢´°Á´¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼¤Ï¡¢ÍÞÍÈ¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»þÀÞ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡Ö¤¨¡¼¡×¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÄÈ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢´°àú¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó»á¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö²»À¼¤òÊ¹¤¤¤¿ºÊ¤âÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Æ±Î½¤«¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤ÏGoogle¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤ÏGoogle¤¬¼«¿È¤ÎÀ¼¤òÌµÃÇ¤ÇÊ£À½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Î¸¢¸Â¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆGoogle¤Ï¡ÖNotebookLM¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î²»À¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó»á¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖNotebookLM¤Î²»À¼³µÍ×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Google¤¬¸Û¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈThe Washington Post¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é·´¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¤½¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó»á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎà»÷À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
The Washington Post¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¿Í´Ö¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¸¢Íø¤È¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëAI»º¶È¤Î¸¢Íø¤òÂÐÎ©¤µ¤»¤ëºÇ¿·¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£AI»º¶È¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê²»À¼¡¢»¶Ê¸¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NotebookLM¤Ê¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©²»À¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤ÊÊ¸¾Ï¤È²»À¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç³Ø½¬¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ä²»À¼¤¬AI¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãøºî¸¢¤È½êÍ¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢AI²»À¼¤¬¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÐÍ¥¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó»á¤ÏOpenAI¤ÎGPT-4o¤Î²»À¼¤¬¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢OpneAI¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢OpneAI¤ÏÅö³º²»À¼¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬GPT-4o¤Î¿·²»À¼¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È°Õ¸«É½ÌÀ - GIGAZINE