この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「編集者さんにインタビュー！！」と題した動画を公開。表参道・原宿エリアの情報を発信するメディアを運営する38歳の編集者が登場し、月収30～40万円というリアルな給与事情から、「貯金額はほぼゼロ」という実態、そしてその背景にある家族への深い愛情を語った。



動画に登場したのは、表参道と原宿エリアの情報を発信するメディア「オモハラREAL」で編集とライター業を営む38歳の男性編集者氏。もともとは山梨で活動していたが、コロナ禍をきっかけに都内へ拠点を移したという。



自身の月収について、編集者氏は「だいたい30万円から40万円ぐらい」と明かす。メディアのPV数に応じて収入は変動する仕組みだと説明した。続けて、貯金額を問われると「ほぼゼロっすね」と笑顔で即答。その理由について、4歳になる子供がいることを挙げ、「家族に全ベット」していると語った。



かつてはあった物欲も、今では「なくなったと言った方がいいかもしれない」と心境の変化を明かす。家計はすべて奥さんが管理しており、何かあった時は「そこ頼みですね。『現金ある？』みたいな」と、夫婦のリアルな関係性をのぞかせた。



また、仕事の苦労についても言及。ストリートスナップ撮影では突撃で声をかけるため、断られて「心折れる瞬間はめっちゃあります」と本音を吐露。それでも、将来的には「オモハラREAL」を「本とか雑誌みたいな形式で出しても面白い」と、事業の展望を熱く語った。



動画の最後には、奥さんへのメッセージとして「頑張って稼ぎます」と力強く宣言。仕事への情熱と、それを支える家族への深い愛情が垣間見えるインタビューとなっている。