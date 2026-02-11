男女ユニット「AAA」のメンバーでNissyこと西島隆弘（39）のスタッフが運営するインスタグラムが11日に更新され、同日をもってグループを脱退すると発表した。

投稿では「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。

「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と脱退を発表した。

「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」とした上で「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます」とコメント。

Nissy名義でのソロ活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。

Nissyは2005年結成の男女ユニット「AAA」のメンバーで、現在はソロアーティストとして活動。24年1月28日には「1月7日に発症したアレルギー素因よる体調不良からの悪化で喘息発作を伴っておりましたが未だに、嗄声、発声困難、喘息発作等の症状が続いております。そのため、改めて病院で精密検査をし医師の診察を受けた結果、全治3ヶ月の声帯炎と診断されました」と報告。9月8日に「昨年1月に発症した声帯炎が十分に回復しないままドームツアーを続けたことで、声帯への負担が重なり症状が悪化してしまいました」と3度目の声帯手術を受けたとし、「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます」とも明かしていた。