Jクラブのアカデミー出身選手が多く在籍する関東学院大学の入部予定選手

関東大学リーグ2部の関東学院大学が2026年度入部予定選手を発表した。

夏のインターハイ準優勝、冬の高校サッカー選手権ベスト8と高体連屈指の強豪・大津高校（熊本）からGK村上葵とMF有村颯太の2人が加入。群馬の名門・前橋育英高校、モンテディオ山形ユースからも2選手がチームに加わる。

前橋育英からMF田村裕希とFW植田貴士、山形ユースからはMF小茺楽歩とFW黒田ヨハンの2人が新加入する予定。高校サッカー、Jユースで活躍した計11人が新に関東大学リーグに挑む。

Jクラブのアカデミー出身選手が多く在籍する関東学院大学。特に2006年から提携する横浜FMや今年もユースから2人選手の加入する山形との結びつきは強く、ファンからも「頑張れ！ 康太郎」「ユースの先輩たちもいるので切磋琢磨してもらえれば」「山形ユースから関東学院大学へ2人入部するんだ」「安心と信頼の関東学院」といったコメントが寄せられた。

2025年度は関東大学リーグ2部で12チーム中の8位だった。提携先の横浜FMのトップチームアシスタントコーチを務めていた金子勇樹氏がコーチとして復帰を果たし、さらなる上位進出を狙う。（FOOTBALL ZONE編集部）