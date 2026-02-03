国の天然記念物などに指定されている希少生物の密猟が、南西諸島で相次いでいる。

昨年春以降、鹿児島県・奄美大島では約１週間で５０００匹超の「オカヤドカリ」を乱獲した中国人グループが逮捕される事件が発生したほか、沖縄県内では外国人による絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」の捕獲も発覚した。背景には希少生物が高額で売買される海外市場の存在があり、有識者は厳罰化の必要性などを主張している。（林尭志）

スーツケースに５２００匹

昨年１２月下旬、環境省奄美群島国立公園管理事務所の職員らは、奄美大島で希少生物の密猟抑止を目的にパトロールを行った。不審な人物や車、生き物を捕獲する「わな」が仕掛けられていないかを確認した。担当者は「生態系を脅かす密猟をこれ以上許すわけにはいかない」と強調する。

奄美大島では昨年５月、約５２００匹のオカヤドカリ密猟が発覚した。現場は奄美市にある「ホテルビッグマリン奄美」だった。「ガサ、カリカリカリ……」。支配人の田畑敬一郎さん（４８）は、フロント脇に置かれた三つのスーツケースから、何かをひっかくような音がするのに気付いた。

持ち主は約１週間宿泊していた中国人の若い男３人。直前に「夜のフェリーで鹿児島に向かうまで預かってほしい」と託された。「密猟された生き物が入っているのではないか」。田畑さんは直感した。男らに不審な言動があったためだ。

男らは「２人１室で３泊する」とチェックイン。しかし、実際は３人で泊まっていることが判明し、複数回にわたり延泊した。日中はロビーで過ごし、外出はもっぱら夜間。チェックアウト後の部屋からは、カーテンレールをはうヤドカリも２匹見つかっていた。

田畑さんは、知人の環境省職員を通じ県警に通報。奄美署員がケースを開け、複数の洗濯ネットに詰められた大量のオカヤドカリを発見した。その後、フェリー乗り場近くの茂みからも別のケース３個が見つかり、同署は約５２００匹（１６０キロ）を無許可で所持したとして男らを文化財保護法違反の疑いで逮捕した。

男らはいずれも自称の大学生（２５）、会社員（２７）、投資家（２７）。同署幹部によると、知人同士で香港から飛行機を乗り継いで来島したとみられ、「販売目的で、島内五つの海岸で１週間かけて素手で捕った。過去にもネットで売ったことがある」「日本の法律に違反するのは分かっていた」などと話したという。

３人は同法違反で略式起訴され、罰金３０万円の略式命令を受けたが、事件の「証拠品」となったオカヤドカリは約７００匹が保管中に死んだ。田畑さんは「金目当てで島の宝を盗む行為は許せない」と憤る。

中国や台湾、観賞用として人気

オカヤドカリは、熱帯・亜熱帯域に生息するヤドカリの一種で、南西諸島や小笠原諸島などの海岸にすむ。個体数減少に伴い、１９７０年に国の天然記念物に指定された。現在は、文化庁長官から許可された沖縄県の一部業者のみ捕獲や国内流通が認められているが、輸出は禁止されている。

国立環境研究所（国環研）の許嘉軒・特別研究員によると、中国や台湾では近年、観賞用として人気で、市中のペットショップやインターネットオークションなどで売買されている。価格はサイズや色などによって異なるが、最も人気が高い「ムラサキオカヤドカリ」は１匹２万円前後で取引されることもある。

オカヤドカリ自体は台湾などにも生息するが、日本の個体は比較的大きく、簡単に見つかることが多いといい、許特別研究員は「摘発のリスクを冒してでも、日本で密猟を企てる人物は少なくない」と推察する。

環境省によると、奄美空港（奄美市）では２０２４年度、奄美の固有種を含む野生生物の持ち出しが発覚したケースが少なくとも８７件に上り、１９年度の約１５倍に急増した。

「氷山の一角」

また、沖縄県警は昨年１０月、国の天然記念物で絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」３７匹などを捕獲したとして、種の保存法違反の疑いで中国人の男女４人（２０〜３０歳代）を逮捕した。那覇地検は同１１月、４人を起訴し、今年１月から那覇地裁で公判が始まった。

検察側の冒頭陳述などによると、リュウキュウヤマガメは「ビスケット」などと偽って香港に密輸出される直前に税関検査で発見された。世界でも沖縄にしか存在せず、「生きた化石」とも称され、１匹３８万〜５７万円程度で闇取引が見込まれていたという。

国環研の久保雄広・主任研究員は「密猟が発覚しているのは氷山の一角だろう。日本の希少生物が標的とされている現実にもっと多くの国民が関心を持ち、保全強化や厳罰化をする必要があるのではないか」と指摘している。