「ミスマガジン2024」ミスヤングマガジン賞の山本 杏（やまもと・あん）が、2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに3年ぶりに帰ってきた。当時、高校2年生だった彼女も高校を卒業し19歳に。持ち前のメリハリボディはより完成度を増し、新たな魅力を放っている。

【女性ファンから「憧れです」】

――今回は約3年ぶりの週プレ登場。前回は初グラビアだったよね。

山本 はい、当時は正直何もわからない状態でした。撮られること自体は雑誌モデルをやっていたので慣れてはいたんですけど、「ポージングってどうしたらいいんだろう？」っていう不安がずっとあって。カメラマンさんに教えてもらいながら、後半になってようやく少しずつ動けるようになったな、という記憶があります。

――最初はグラビアをやるつもりはなかったんだよね。

山本 「私なんかができるのかな」っていう気持ちが強くて、視野に入れていなかったです。でも声をかけていただいて挑戦してみたら、私の人生が変わったと言っても過言でないくらい、そこから芸能活動の幅がすごく広がりました。挑戦して本当に良かったです。

――当時は高校2年生。最初は制服で渋谷ロケでした。

山本 そうでしたね。あの撮影もすごく楽しかったです。

――そこからミスマガジンの活動を経て、3年ぶりの週プレ。今回の撮影はどうだった？

山本 写真を見せてもらって、自分でも「成長したな」ってわかるぐらい、表情やポージングが変わったなって思いました。3年前と比べると、大人になったなって実感があります。

――意識も変わった？

山本 全然違います。ミスマガの活動中に、グラビアを見た女性のファンの方から「憧れです」って言っていただくことが増えて。女性から見てもかわいいと思ってもらえる体形や表情を意識するようになったんです。だから今回の週プレでは、以前とは違う表現ができたかなと思います。

――具体的には、どんなことを意識した？

山本 衣装や雰囲気が少し大人っぽくておしゃれだったので、自然な感じを出しつつ、体のラインがきれいに見えるポージングを意識しました。ただ、カッコいいだけじゃなくて、ちょっと彼女っぽい表情も交ぜたりして。「こんな杏ちゃんもいるんだ」って思ってもらえるように、いろんな私を見せたいなって。

――笑顔もすごく自然でした。

山本 本当に楽しんでる感じの写真が多くて。かわいらしさもちゃんと出ているなって思いました。完成を見るのがすごく楽しみです。

――現在19歳。これからやっていきたいことは？

山本 演技も楽しいし、グラビアも、ファッション誌や演技とは違う自分を見せられる場所だと思っていて。すっぴんでもかわいく見せられるのって、グラビアならではだなって。

――将来的な目標は？

山本 写真集はいつか出したいですし、グラビアでもまだやったことのないことに挑戦したいです。例えば、泡風呂。ずっとやってみたくて、意外と一度もやったことがないんです。

――意外なシチュエーションで撮るなら？

山本 雪ですね。真っ白な雪の中で撮ってみたいです。寒いのは苦手なんですけど、雪の中の赤いほっぺとか、かわいいかなって。サウナも挑戦してみたいです。

――最近のプライベートは？

山本 愛犬が好きすぎて、アウトドア派だったのがインドア派になりました。去年の夏に３匹目を迎えて、すごくやんちゃでかわいくて。家にいる時間が増えました。

――家族とも仲がいいんだよね。

山本 すごく仲いいです。兄が2人と弟が1人いて、年齢差があるのでケンカもなくて。家族LINEもにぎやかで、雑誌に出るたびに「見たよ」「買ったよ」って連絡をくれます。

――最後に読者にメッセージを。

山本 今年は最初に週プレさんに出させていただけてうれしいです。これをきっかけに、グラビアでももっといろんなことに挑戦して、成長した姿をお見せできたらいいなと思っています。これからも応援よろしくお願いします。

