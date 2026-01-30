『名探偵コナン』1191話 狂言誘拐のはずが紗千代が消え不可解なメッセージが届く
アニメ『名探偵コナン』の1191話「恋谷橋に消えた恋人（三朝編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1191話のあらすじはこちら。
＜1191話「恋谷橋に消えた恋人（三朝編）」＞
コナン、蘭、小五郎が宿泊する旅館の仲居・紗千代が姿を消した。捜査をしていたコナンたちは、紗千代の失踪が、恋人の泰人と計画した狂言だったことを突き止める。しかし、紗千代は隠れているはずの場所におらず、旅館に誘拐犯からのメッセージが届く。紗千代たちの行動を把握していた、誘拐犯の仲間とは？ 犯人から届いた不可解なメッセージ、嚙み合わない証言。コナンたちが鳥取県の恋谷橋で出会った、愛し合う二人の結末は？
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996