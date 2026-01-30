わが家は「子ども3人」の多子世帯なのに、大学無償化が“不採用”でした…「所得制限」も撤廃されたのに、なぜでしょうか？ 見落としがちなポイントを解説

「多子世帯」の定義は「扶養している子ども」の数で決まる

「大学無償化」制度における「多子世帯」とは、どのような家庭のことをいうのでしょうか。一般的には実子が3人いれば多子世帯といわれますが、この制度では、「家庭内で扶養に入っている子どもが3人以上いる場合」のことをさします。

そのため、たとえ子どもが3人いても、そのうち1人が就職して独立していたり、学生であっても扶養から外れて働いていたりすると、扶養人数としてカウントされず、多子世帯と認められない場合があるのです。



多子世帯は「所得制限」なしに

国が実施する「高等教育の修学支援新制度」では、子どもが3人以上いる家庭でも、令和6年度までは大学無償化の対象になるには、世帯の所得条件も一定の基準を満たす必要がありました。

これは、制度そのものが「経済的に厳しい家庭を優先して支える」という目的で作られているためです。しかし、制度の拡充により、令和7年度からは多子世帯は所得制限なく、大学等の授業料・入学金が無償化されています。



「成績要件」も見落とさないで

多くの人が見落としがちなポイントとして、「成績要件」という基準もあります。この高等教育の修学支援新制度は、「学ぶ意欲のある学生を支援する」ことを目的としているため、高校での「評定平均値」などの基準が設定されているほか、大学入学後も履修単位数や出席状況などが継続的に審査されます。

このため、申請の時点で成績要件を満たしていないと不採用となるだけでなく、入学後も基準を満たさなければ支援が打ち切られることがあります。「無償化が決まったから安心」というわけではなく、支援中は「意欲的に学び、一定の成績をキープ」する必要があることも覚えておきましょう。



申請書類の不備も不採用の原因に

無償化の要件を満たしていても、提出書類に不備があると不採用になることがあります。例えば、扶養人数の確認書類が不足していると申請が認められなかったりするケースもあるので、書類はしっかりと確認してから提出するようにしましょう。

書類準備で不安なことがあれば、大学の奨学金窓口やJASSOに相談するのもいいでしょう。



多子世帯でも自動的に無償化になるわけではない

多子世帯であっても大学無償化を受けるには、「扶養人数の基準を満たすこと」、「成績要件をクリアすること」、「書類を正しくそろえて提出すること」といった条件があります。

「子どもが3人いれば無償化」というイメージが先行しがちですが、制度には多くの基準があり、それぞれを満たさなければ無償化の対象とはなりません。不採用となった場合は、どの要件が満たされていなかったのかを確認し、再申請や下の子どもの進学に向けて準備をしていくことが大切です。

また、制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報をこまめに確認しておくようにしましょう。



出典

文部科学省 令和７年度からの奨学金制度の改正（多子世帯の大学等の授業料等無償化）に係るFAQ

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級