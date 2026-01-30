全米野球記者協会（BBWAA）が主催するニューヨーク支部主催のアワードディナーが、現地時間1月24日に開催された。満票で3年連続4回目となるMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手（31）と妻・真美子さん（29）も参加した。

【写真を見る】真美子さんが着用した日本ブランド「divika」の13万4200円のベロア黒コート。他、大谷翔平にエスコートされて会場に入る真美子さんなども

会場に到着した車から先に降りたのは大谷翔平選手。その後、車から降りる真美子さんの手を取り、優しくエスコート。

この日の大谷選手の装いは、アンバサダーを務める『BOSS』のオーダーメイドスーツと見られ、真美子さんはオーストラリアの女性向けブランド『LEO LIN』のものと見られるワンショルダードレスを着用。夫婦揃ってブラックを取り入れたシックな装いが注目を集めた。

また、この日のニューヨークは、夕方から明け方にかけて気温マイナス10度を記録した極寒の中。大谷選手にエスコートされながら車を降りた際、真美子さんはシックな"黒艶"のコートを羽織って登場した。ファッション誌編集者が語る。

「真美子さんが着用していたのは、日本発のブランド『divka（ディウカ）』のベロア・ボンディング・コート。同ブランドが2025年秋冬コレクションとして発表した1着です。

ベロア・ボンディング生地のエレガントな光沢と柔らかくふんわりとした質感が、真美子さんの華やかさをグッと引き立てていました。見た目的には高級感がありつつ、そのお値段は約13万円。ハイブランドのファーコートと比べると、かなり手に取りやすい価格帯です」

1月28日現在、真美子さんが着用したコートは、公式サイトで全サイズ・カラーが売り切れており、「再入荷待ち」の状態となっている。NEWSポストセブンがブランドに問い合わせたところ、プレス担当者が取材に応じた。

早朝から「これはもしや？」との問い合わせが…

前出・ファッション誌編集者が解説する。

「『divka』は、2011年にデザイナーの田中順崇氏と、パタンナーの松本志行氏によってスタート。翌2012年にはTOKYO新人デザイナーファッション大賞プロ部門にて支援デザイナーに選出、東京都知事賞の受賞を経て、パリ、ニューヨーク、上海で展示会を開催するなど世界的に評価されている"メイドインジャパン"のブランドです」

さて、真美子さんが同ブランドのコートを着用したことによる反響はどうだったのか──担当者によると、大きな反響はまだこれからのようだ。

「真美子夫人がコートを着用された際の写真や動画を、私どももテレビやネット上であまり拝見できておらず、まだ皆さんお気づきになっていないようです。

ただ、特徴的な衿や肩のシルエットから、ブランドの顧客様は『これはもしや？』とお分かりになったようで、翌日早朝からお問い合わせいただき、そこで私どもも気づきました」（プレス担当者）

また、コートはNY晩餐会より前に品切れになっていたとのこと。今後、再販の可能性はあるのだろうか。

「お問い合わせが集中した場合に再販をするかどうか、現在ブランド側で検討中です」（同前）

同ブランドのこだわりは、「独創的な立体裁断から生まれる構築的な美しいシルエット」、そして「日本の産地との取り組みから生まれる生地、日本での縫製を大事にしていること」だと、担当者は語る。

日本から世界へ──圧倒的な活躍を見せた大谷選手の栄誉を分かち合う夜に相応しい一着だったようだ。