元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が30日、自身のインスタグラムを更新。6.1キロのダイエットに成功した美しい姿を披露した。

丸山は29日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演。現役引退時は体重56キロだったものの68.4キロとなってしまったが、「外食やせダイエット」で6.1キロ減に成功した様子が公開された。

丸山は黒いドレス姿の写真を投稿し「ダイエット成功しました!!とりあえずは6.1キロ減。まだここからも継続できるように」とつづった。

また、周囲の協力に感謝し、夫で「本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りましたよっしゃー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」と喜び、「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」とした。

タレントのホラン千秋も「めちゃ可愛いんだが！！！！！」、瀬戸朝香も「カリちゃん！キュート」と投稿。フォロワーからも「綺麗」「キュート」「やっぱ美人さんだなぁ」「可愛すぎますー！！！」「可愛いびっくりした」「誰かと思った」など、驚きの声が寄せられていた。