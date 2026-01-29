作家の竹田恒泰氏が29日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、人手不足に対する自身の考えを語った。

番組では、一定の専門性を持つはずの高度外国人材の多くが、所定内給与が大卒初任給の平均を下回る仕事に就いているという現状を伝える記事を紹介した。高度な技能を持つ外国人が多く来日したものの、人手不足の現場で働いている実情が明らかになった。

竹田氏は「人手不足って大騒ぎしていますけど、人手不足って素晴らしいことだと思うんですよ」と持論を口にした。

「世界中、失業率が高くて、困っている国ばかりで。中国なんて新卒で何割もの人が就職できない。大学を出る時に卒業式が“失業式”になっちゃうくらいですからね」。ジョークをまじえながらも、「人手不足なんて、そんなありがたいことあるか？人手不足だから賃上げになるんですよね」と訴えた。

現状は人手不足が直接、賃上げにつながっているとは考えづらく、竹田氏も「ここで低賃金の外国人をバー入れてきたら、せっかく賃上げになるところが、賃上げが遠のくだけ」と指摘。「人手不足は歓迎すべきこと。人手不足ですよ、だから外国人入れましょうじゃなくて、人手不足ですよね。賃上げしないとダメですよねとならなきゃいけないのに」と嘆いた。

経済成長の停滞が指摘され、失われた30年と言われる日本経済。竹田氏は「賃上げになれば経済がプラスのスパイラルという、それを目指していたわけじゃないですか」とし、。インフレ、賃上げ、需要が増えて、供給が増えて…お互い関連し合いながら経済が良くなっていく。その真逆を30年してきたわけです」と問題点を口に。「せっかくこの入り口に立っているのに、ここで一生懸命つぶそうとしている。大企業の理論なんですよ。安い賃金で人を使いたいという」と述べ、「一般の人にとっては人手不足というのは素晴らしいことなんですよ」とあらためて訴えた。