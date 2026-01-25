¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¤ç¤¦¤Ç¸«Ç¼¤á¡¡27Æü½Ð¹ñ¤Ø¡¡ºÇ½ªÆü¤Î´ÑÍ÷ÃêÁªÇÜÎ¨24.6ÇÜ¤Ë
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï¡¢25Æü¤Ç¸«Ç¼¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï1·î27Æü¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤Ï¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤ò´ÑÍ÷¤Ç¤¤ëºÇ½ªÆü¤Ç¡¢»öÁ°ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î¤ß1Ê¬ÄøÅÙ¤º¤Ä¡¢´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2Æ¬¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È¹ñÆâ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢25Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÇÜÎ¨¤Ï24.6ÇÜ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÍ÷¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï27Æü¤Î½Ð¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£