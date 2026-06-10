中国ジャイアントパンダ保護研究センター4大基地の一つ「神樹坪基地」は四川省アバ・チベット族チャン族自治州汶川県ジャイアントパンダ国家公園臥竜エリアに位置し、主にパンダの飼育や繁殖、疾病予防管理、関連技術標準と規程の研究や開発を担当しているほか、中国全土のジャイアントパンダの血統登録管理などの業務も行っている。2025年末の時点で、同基地ではパンダが143回妊娠し、合わせて199頭の赤ちゃんが生まれた。