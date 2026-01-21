timelesz菊池風磨「生々しくモテてました」“人生の絶頂期”明かす「好きになった子はいた？」に回答【ラブパワーキングダム2】
【モデルプレス＝2026/01/21】timeleszの菊池風磨がこのほど、“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（2月11日よる10時〜）の囲み取材に出席。ともにスタジオMCを務めた霜降り明星のせいや、YOU、谷まりあと“人生の絶頂期”を振り返る場面があった。
【写真】菊池風磨、24歳美人女優と“胸キュン”キス
同番組の内容になぞらえ、“人生の絶頂期”について聞かれた谷は「私は高校生の時が一番モテて」と自身のモテ期を明かし「休み時間とか他のクラスの子たちが部屋まで見に来てくれた」と振り返った。すると、共演者からは「すごい！」「芸能人のやつだ」と驚きの声が。続けて谷は「女の子からも若干モテたっていうか。『まりあちゃん！』みたいな感じで手振ってもらって『どうも』ってやったりとか。バレンタインの時も、女の子からもチョコをもらった」とエピソードを語った。また、YOUは「設定として一番モテるのは多分72歳です」と回答。「（絶頂期は）まだ来てないです。老人会のマドンナの座を狙います」と語り、笑いを誘っていた。
一方、菊池は「僕、中高は男子校だったので全くなかったんですよ、中学でこの仕事始めてるので。だから小学校のことでいうと、小学5、6年生はめちゃくちゃモテました」と口に。YOUが当時について「すごかった？」とモテていた度合いを尋ねると、菊池は「生々しくモテてました」と明かした。
YOUから「やめなさいよ、大人の前で」とツッコまれつつ、菊池は「まりあちゃんみたいに（人が）見に来るとかマドンナ的なのじゃなくて、生々しく」と回答。「好きになった子はいた？」と質問が飛ぶと「いました。でも、付き合ったりとかはなかったですね。小学生のときなので。付き合うとかわかんなくないですか？」と幼かったがゆえに交際には至らなかったことを話した。さらに、バレンタインを振り返り、これまで一番多くもらったチョコレートの個数について「10」と回答。「リアルな10。生々しくモテてたから！生々しかった〜、あの10個」とユーモアたっぷりに伝えていた。
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。（modelpress編集部）
◆菊池風磨、“人生の絶頂期”明かす
◆「ラブパワーキングダム2」
