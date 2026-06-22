「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」（タイムレス）の菊池風磨が２１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「よにのちゃんねる」に出演。休養中の生活を明かした。菊池をめぐっては今年４月、喉の不調によって一定期間活動を休止し、治療に専念することを発表。今後の活動を万全の状態で迎えるため、休止期間は数週間としていたが、今月１日から活動を再開した。動画では、菊池の復帰を祝して二宮和也、山田涼介とともに健康祈願の神社を