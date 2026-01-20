昭和レトロ食器『アデリアレトロ』から昭和45年に登場した柄「キャット」「タイルリーフ」が復刻！

『アデリアレトロ』ファンには嬉しいニュース！

昭和レトロ食器シリーズ『アデリアレトロ』の人気グラス「アデリアアレンジ」に、新たに「アデリアラプソディー」「ズーメイト」「キャット」「タイルリーフ」が登場。

「キャット」「タイルリーフ」は新柄となります。

新たに復刻「キャット」

二本足で立ち上がった猫がかわいい「キャット」は、昭和45(1970)年に発売された柄です。アデリアレトロのグラスは、カラフルな色使いとポップなデザインが特徴ですが、今回の新柄はシリーズ初となる単色柄。ビビッドな赤色の猫たちが、ガラスを囲むように描かれています。

新たに復刻「タイルリーフ」

格子模様の中に植物が描かれた「タイルリーフ」は、昭和45（1970）年に発売された柄です。昭和当時は、グリーンの脚付きグラスにプリントされていました。四角い枠の中に収められたモチーフはまるでタイルのようにも見え、丸みを帯びたお花と葉っぱの織りなすデザインは、どこか北欧のテイストを感じさせます。

アデリアアレンジ コップ9 新柄

アデリアラプソディー

ズーメイト

キャット

タイルリーフ

なお、復刻柄「キャット」を使用した、「ボンボン入れ(ミニ) キャット」「プレート120 キャット」も新発売。

ボンボン入れ(ミニ) キャット（上）、プレート120 キャット（下）

「アデリアアレンジ」の新柄および、「ボンボン入れ(ミニ) キャット」「プレート120 キャット」は、2026年1月23日(金)から全国取扱店、公式オンラインショップなどで発売されます。

アデリアレトロ