昭和レトロ食器『アデリアレトロ』から昭和45年に登場した柄「キャット」「タイルリーフ」が復刻！
『アデリアレトロ』ファンには嬉しいニュース！
昭和レトロ食器シリーズ『アデリアレトロ』の人気グラス「アデリアアレンジ」に、新たに「アデリアラプソディー」「ズーメイト」「キャット」「タイルリーフ」が登場。
「キャット」「タイルリーフ」は新柄となります。
新たに復刻「キャット」
二本足で立ち上がった猫がかわいい「キャット」は、昭和45(1970)年に発売された柄です。アデリアレトロのグラスは、カラフルな色使いとポップなデザインが特徴ですが、今回の新柄はシリーズ初となる単色柄。ビビッドな赤色の猫たちが、ガラスを囲むように描かれています。
新たに復刻「タイルリーフ」
格子模様の中に植物が描かれた「タイルリーフ」は、昭和45（1970）年に発売された柄です。昭和当時は、グリーンの脚付きグラスにプリントされていました。四角い枠の中に収められたモチーフはまるでタイルのようにも見え、丸みを帯びたお花と葉っぱの織りなすデザインは、どこか北欧のテイストを感じさせます。
アデリアアレンジ コップ9 新柄
アデリアラプソディー
ズーメイト
キャット
タイルリーフ
なお、復刻柄「キャット」を使用した、「ボンボン入れ(ミニ) キャット」「プレート120 キャット」も新発売。
「アデリアアレンジ」の新柄および、「ボンボン入れ(ミニ) キャット」「プレート120 キャット」は、2026年1月23日(金)から全国取扱店、公式オンラインショップなどで発売されます。
アデリアレトロ