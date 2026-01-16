¹ë¡¢470Ëü¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¡¡16ºÐÌ¤ËþSNS¶Ø»ßË¡¤Ç
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅÅ»Ò°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡ËÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Î»Ü¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢10¤ÎSNS¤ÇÌó470Ëü¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¬À©Æ¨¤ì¤ò»î¤ß¤ë16ºÐÌ¤Ëþ¤â¤ª¤ê¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ï²óÈòºö¤òËÉ¤°¤Î¤â¶È³¦Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤·¤Æ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐºö¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Î§¤ÏºòÇ¯12·î10Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Ìó470Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆ±·îÁ°È¾¤ËÄä»ß¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤´¤È¤ÎÄä»ß¿ô¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÏË¡Î§»Ü¹ÔÁ°¤Ë¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¿·¶½SNS¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Þ¥ó¥°¥é¥ó¥È°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑÎ¨¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£